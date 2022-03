KW Schächental gelingt ein Rekordergebnis

uri Dem Kraftwerk Schächental gelingt ein Rekordergebnis Das Geschäftsjahr 2020/21 des KW Schächentals war sehr erfreulich. So viel Strom produzierte es zuletzt vor über 20 Jahren. 11.03.2022, 17.35 Uhr

Das KW Schächental profitierte auch vom Hochwasser-Sommer. Bild: PD

Die Stromproduktion des Kraftwerks in Unterschächen im vergangenen Geschäftsjahr ist rekordverdächtig: Ein so gutes Ergebnis erreichte das Kraftwerk Schächental zuletzt vor über 20 Jahren im Geschäftsjahr 1998/99. Neben der sehr guten Hydraulizität hat auch die 100-Prozent-Anlagenverfügbarkeit zur hohen Stromproduktion ihren Beitrag geleistet, schreibt das KW Schächental in einer Mitteilung.

Für Verwaltungsratspräsident Werner Jauch ist klar: «Die Basis für diese durchgehende Verfügbarkeit ist, dass das KW Schächental durch EWA – Energie Uri bestmöglich gewartet, betrieben und bewirtschaftet wird.» Die unterbruchfreie Versorgung sei auch deshalb hervorzuheben, weil der vergangene Sommer von Hochwasserphasen geprägt gewesen sei. «Dank des hohen Know-hows unseres Personals und der schnellen Reaktionszeit, welche mit der 24-Stunden-Überwachung durch die Energie-Uri-Leitstelle gewährleistet ist, konnten aber alle Hochwasserereignisse innerhalb des ordentlichen Betriebs gut gemeistert werden», lässt sich Werner Jauch in der Mitteilung zitieren.

Lokale Wasserkraft hat viele Vorteile

Das KW Schächental produziert seit 60 Jahren zuverlässig Strom und zählt somit zu den dienstältesten Wasserkraftwerken im Kanton Uri. Die Energie Uri ist mit 56 Prozent beteiligt, die beiden Gemeinden Unterschächen und Spiringen mit je 22 Prozent. Das KW Schächental ist ein gutes Beispiel für die erfolgreiche lokale und dezentrale Stromversorgung. So versorgt das Kraftwerk 1’800 Haushalte mit CO 2 -freier Energie und spart jährlich rund 6400 Tonnen CO 2 ein, im Vergleich zu einem Kohlekraftwerk.

Lokale Wasserkraftwerke bringen aber noch weitere Vorteile mit sich: Sie leisten als erneuerbare Energieform einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Energie- und Klimawende. Des Weiteren generieren sie lokale Wertschöpfung. «Vom KW Schächental profitieren die Korporation Uri und die Gemeinden Unterschächen und Spiringen in Form von Wasserzinsen, Steuern und Dividenden», zeigt Werner Jauch die Wertschöpfung auf und ergänzt:

«Regionale Wasserkraft ist wichtig. Sie ist zuverlässig und nachhaltig.»