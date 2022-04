Seelisberg: Gastronom Gérard Kuhn bewirtschaftet neu das Bellvue

Uri «Laissez-faire» ist nichts für ihn: Gastronom Gérard Kuhn verdankt seinen Erfolg auch einem strengen Führungsstil Fünf Gasthäuser betreibt Gérard Kuhn in Nidwalden und Uri. Der Gastronom erzählt, was ihn künftig fordern wird und wie er diesen Aufgaben entgegentritt. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 06.04.2022, 05.00 Uhr

Es sieht nicht danach aus, aber Gérard Kuhn ist gerade erst aufgestanden. Es ist Viertel nach 9 Uhr morgens, zwischen 14 und 16 Stunden Arbeit liegen vor ihm. Ein normaler Tag im Leben des 40-jährigen Gastronomen. Etwas anderes lässt die Führung fünf verschiedener Gasthäuser in Nidwalden und Uri nicht zu. Mit einem davon hat Kuhn in nächster Zeit besonders viel zu tun.

Gérard Kuhn vor dem Gasthaus Seerausch, das er ebenfalls betreibt. Bild: Kristina Gysi (Beckenried, 31. März 2022)

So dürfte das Restaurant und Hotel Bellevue in Seelisberg Kuhns Zeit zunehmend beanspruchen. Zusammen mit seiner Freundin, Angela Hug, ist er als Gastgeber und Betreiber des traditionsträchtigen Hotels seit zwei Wochen im informativen Austausch. Nun stehe die «softe Übernahme» an. «Wir übernehmen die Arbeitnehmenden und das Inventar so, wie es ist.» Der kommende Sommer dient dann quasi als «Testphase». «Es wird sich zeigen, was funktioniert und was nicht. Folglich entwickeln wir ein Konzept, das sich ins Bellevue eingliedern lässt», sagt Kuhn.

Dies bringt eine Herausforderung mit sich, die der erfahrene Gastronom so noch nicht kennt: «Es ist ein Haus, das bereits läuft und eine eigene Dynamik hat», erklärt er. «Bisher war es immer so, dass wir Betriebe übernommen haben, die zum Stillstand gekommen sind.» Einem bereits bestehenden Betrieb den eigenen «Fingerprint» aufzudrücken, sei schwieriger. «Das ist eine schöne, aber auch kopflastige Aufgabe.» Ziel sei es, bis im Oktober den vollständigen «Wandel» zu vollbringen – nach Gusto der neuen Gastgebenden und einem Konzept, das zum Bellevue und seiner Kundschaft passt.

Auch das Hotel Aurora in Andermatt führte Kuhn bis vor kurzem. Mittlerweile dient das Gebäude als Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge (wir berichteten) und gilt als vorübergehend geschlossen. «Wir werden bei einem neuen Projekt in Zusammenhang mit dem Aurora sicher wieder einen Fuss mit drin haben», so Kuhn. «Die Baubewilligung dafür ist jedoch noch nicht erteilt.»

Nebst dem bereits erwähnten Gasthaus führt Kuhn das Zwyssighaus in Bauen und den Schwarzen Löwen in Altdorf sowie das Seerausch und das Postillon in Beckenried und Buochs.

Das Zwyssighaus in Bauen. Bild: PD

Seine Ehrlichkeit führt manchmal zu Unstimmigkeiten

Dass Kuhn klare Vorstellungen von so ziemlich allem hat, wird im Laufe des Gesprächs immer deutlicher. «Ich bin ein Macher», sagt er selbst. Stundenlanges Konzepteschreiben sei nichts für ihn, lieber wirke er und regle dann. «Ich glaube, heutzutage definiert man sich über Taten», so Kuhn. Seine rhetorische Stärke ist dem Gastronomen bewusst, die Wirkung von Worten ebenso. «Wir kommunizieren sehr offen und ehrlich miteinander», sagt er.

Diese Ehrlichkeit sei es auch, die manchmal zu Differenzen mit Mitarbeitenden führe. «Ich greife niemanden an, sondern analysiere die Situation und treffe so Entscheidungen.» In der Gastronomie brauche es in Positionen, wie er sie innehat, Menschen, die sich das trauen. Auch wenn viele Entscheide nicht für alle Involvierten stimmen würden. «Aber ich stehe morgens nicht auf, um es allen recht zu machen», so Kuhn. Er beschreibt sich selbst als Chef, der seine Arbeitnehmenden nicht im Laissez-faire-Stil führt. «Wenn ich das tun würde, wäre ich nicht da, wo ich heute bin», ist er überzeugt.

Auch banale Fragen gehören zum Berufsalltag

Ehrlich, streng, lösungsorientiert. So kann man Kuhn als Vorgesetzten umschreiben. Nicht ganz so strikt wirkt er im lockeren Gespräch, auch die Lachfalten um seine Augen zeugen von einem humoristischen Wesen. Wer einen rund 15-stündigen Arbeitstag vor sich hat, muss seinen Job lieben, vermutlich auch von Passion getrieben sein. Bei Kuhn entsteht genau dieser Eindruck:

«Ich liebe die Vielfältigkeit des Berufs und den Austausch mit Kundinnen und Kunden, sowie mit den Mitarbeitenden.»

Jeden Tag werde er mit der Komplexität der Branche konfrontiert, die Arbeit reiche von der Finanzplanung bis hin zur banalen Frage: Sieht dieser Teller schön aus? Und sind die Blumen gegossen worden? «So entwickle ich mich jeden Tag weiter», sagt Kuhn.

Einen Ausgleich zur Arbeit hat er eigentlich nicht. Die wenigen freien Tage verbringt Kuhn etwa mit Besuchen bei Bekannten und Freunden oder mit Abendessen in anderen Restaurants – auf Ideensuche. Um Gastronomie geht es dabei fast immer in irgendeiner Weise. «Für mich ist das dann aber weniger arbeiten, sondern viel mehr leben», sagt er. Einzig die ersten zwei bis drei Monate im Frühjahr geben ihm Luft, um zu verschnaufen. «Manchmal geht es halt nicht anders und dann habe ich an einem Tag sechs Termine an drei verschiedenen Orten», sagt er. «Aber diese Grösse wollte ich. Und daran bin ich gewachsen.»

