Uri Livemusik ist wieder auf dem Programm Verschiedene Veranstaltungen und Konzerte hauchen der Urner Kultur wieder Leben ein. Doch nicht überall wird geöffnet. Markus Zwyssig 25.05.2021, 21.27 Uhr

Jolly and the Flytrap spielen wieder einmal ihren Wordpunk und Global Rock'n'Roll in Uri. Bild: Monique Wittwer (16. Januar 2021)

Die Urner Kulturszene blüht wieder auf – coronabedingt allerdings noch verhalten. Die Engelberger Band Jolly and the Flytrap spielt am 28. Mai in der IG Future an der Hellgasse in Altdorf. «Wir sind explizit eine Liveband, deshalb sind wir auch jetzt schon als Hoffnungsträger unterwegs», sagt Sänger Richard Blatter, besser bekannt als Elritschi. Ein Kränzchen windet er den Veranstaltern.

«Sie machen alles, damit bei unseren Konzerten die erforderlichen Coronamassnahmen eingehalten werden können.»

An den Kanton Uri hat der Sänger und Gitarrist von unzähligen Auftritten gute Erinnerungen. So waren die komplette Band, aber auch Elritschi immer wieder solo zu hören: Auf den Eggbergen, bei den legendären Vespa-Treffen, in der «Apertura», damals im «Rhabarber» öfters im «Kra» und immer wieder im «Vogelsang».

Songs auf Englisch,Spanisch und Französisch

Jetzt kommen sie wieder, um «die treuen Seelen in Uri zu besuchen», sagt Richi Blatter mit seinem markanten Lachen. Mit dabei hat die Band ihr neues Album «Le dictionnaire de la lumière». Ihrem Wordpunk oder Global Rock ‘n’ Roll, wie sie selbst ihren Stil schon betitelt haben, sind sie treu geblieben. Auch pflegen sie nach wie vor den Gesang in mehreren Sprachen. Elritschi sagt:

«Für uns als Engelberger ist es doch genau so exotisch englisch zu singen, wie auf spanisch.»

Auf dem neuen Album macht er beides. Zudem singt er auch Französisch. Und ein weiteres Markenzeichen haben die Songs der Band: sie sind alle extrem tanzbar. Auf das Konzert am 28. Mai im Vereinslokal der IG Future freut sich die Band.

«Bis zu 200 Personen finden bei uns in normalen Zeiten Platz», sagt Reto Jäger, der mit seiner Frau Marina, das Vereinslokal der IG Future in Altdorf leitet. Für das Konzert Ende Mai dürfen mit den Coronaschutzmassnahmen 50 Personen rein. Aber auch er ist froh, dass endlich wieder etwas geht. Zudem lässt Reto Jäger durchblicken, dass in nächster Zeit weitere Konzerte folgen sollen.

Auch im Theater Uri gibt es neben den Online-Events wie dem Theater der Mittelschule Uri (Premiere: 29. Mai) immer mehr Veranstaltungen vor Ort. «Im Rahmen des Möglichen machen wir, was wir können und das sehr motiviert», sagt Mediensprecherin Geraldine Blatter auf Anfrage. Vieles habe man reaktiviert, zudem probiere man auch Neues aus.

Der Verkauf der Taschen zur Unterstützung der Kulturschaffenden war ein Erfolg und läuft weiterhin. Auch bei den verschiedene Veranstaltungen setzt man auf Urner Beteiligung. So findet am 28. Mai ein Wortkonzert mit den Musikerinnen Franziska Brücker und Anna Trauffer sowie dem Autor Gerhard Meister statt. Einen Tag später spielt das Adelante-Trio Werke von Mendelssohn und Dvořák. Mit dabei ist die in Schaffhausen lebende und dort auch unterrichtende Heimweh-Urnerin Sandra Holzgang.

Kellertheater setzt Saison aus

Das Theater Uri zeigt sich auch offen für Experimente. So ist Reeto von Gunten von Radio SRF 3 am 30. Mai mit einem Stück auf das Bühne zu erleben, das noch nicht ganz fertig ist. Mit dabei sind die Künstlerin Olivia El Sayed sowie Lorenz Häberli und Luc Oggier, besser bekannt als Lo & Leduc.

Ein Wermutstropfen bei all dem ist, dass die Besucherzahl auch im Theater Uri auf maximal 50 Personen beschränkt ist. Im Haus gilt, auch während der Veranstaltungen Maskenpflicht. Zudem gibt es keine Pause und auch keinen Getränkeausschank.

Geschlossen bleibt hingegen das Kellertheater im Vogelsang. «Wir öffnen diese Saison nicht mehr», sagt Patrik Jauch, Co-Präsident. Er verspricht aber: «Wir werden uns im September in alter Frische zurück melden.»