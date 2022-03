Maskenpflicht im Kantonsspital Uri wird beibehalten

Uri Maskenpflicht im Kantonsspital Uri wird vorerst beibehalten Der Bundesrat lässt am Freitag auch die letzten Coronamassnahmen fallen. Das Kantonsspital Uri und die Altersheime gehen unterschiedlich damit um. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 31.03.2022, 17.01 Uhr

Das Kantonsspital Uri. Bild: Eveline Beerkircher (1. Juli 2021)

Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Gesundheitseinrichtungen entfallen ab Freitag, so im Postauto und den Bussen der Auto AG Uri. Mit der Rückkehr in die normale Lage hebt der Bundesrat auf den ersten April auch die letzten verbliebenen Coronamassnahmen auf. Aufgrund dieses Bundesratsentscheids wird die Spitalleitung des Kantonsspitals Uri (KSU) am Dienstag über die nächsten Öffnungsschritte befinden und sofern angezeigt reagieren. Bis dahin gilt für Besucher und Mitarbeitende die Maskenpflicht in allen öffentlich zugänglichen Bereichen und im Kontakt mit den Patienten, wie es auf Anfrage heisst.