VCS Uri präsentiert seinen Masterplan bis 2050

Uri Masterplan bis 2050 präsentiert: VCS Uri fordert Verkehr ohne Benzin und Diesel An der Versammlung der Urner Sektion des Verkehrsclubs der Schweiz (VCS) orientierte Ruedi Blumer, Präsident des VCS Schweiz, über Szenarien für den Ausstieg aus dem fossilen Verkehr. 26.04.2022, 13.59 Uhr

Trotz kleinen Vorstands und einer Geschäftsleiterin, die nur mit einem Minipensum angestellt ist, vermochte die Urner Sektion des Verkehrsclubs der Schweiz (VCS) auch im vergangenen Jahr eine grosse Arbeitslast zu bewältigen: So hätten Einsprachen, und wo nötig Beschwerden, «mindestens Teilerfolge im Interesse der schwächeren Verkehrsteilnehmenden gebracht», wie der VCS Uri in ihrer Mitteilung zur Versammlung schreibt. Beschäftigt hätten insbesondere die Bushaltestellen beim Kollegium, die Reussbrücke Attinghausen, der Ausbau der Axenstrasse, die Parkierung in Andermatt, der Halbanschluss Altdorf Süd, die WOV und der Velopavillon beim Kantonsbahnhof.

Auch verschiedene Erschliessungs- und Bewirtschaftungswege standen im Zentrum der Arbeit des VCS sowie die Vernehmlassung zum Agglomerationsprogramm, Tempobegrenzungen auf den Passtrassen und die Verlegung der Gotthard-Hochspannungsleitungen in die zweite Röhre des Strassentunnels. Wie jedes Jahr wurden ausserdem die Velobörse und ein Rundum-mobil-Kurs durchgeführt.

Johanna Schuler als neue Kassierin in den Vorstand gewählt

Die anwesenden Mitglieder genehmigten Tätigkeitsbericht, Jahresrechnung und Budget. Johanna Schuler, die vom verstorbenen Kurt Döbelin die Kassenführung übernommen hatte, wurde neu in den Vorstand gewählt, die übrigen Vorstandsmitglieder und die beiden Revisoren wurden in ihrem Amt bestätigt. Der Antrag eines Mitglieds, beim Bundesamt für Strassen (Astra) eine Temporeduktion auf der A2 zu fordern, wurde von den anwesenden Mitgliedern unterstützt und mit einer entsprechenden Forderung auch für die Axenstrasse ergänzt. «Das Klima, der Lärm und die Sicherheit sprechen deutlich für eine solche Massnahme», heisst es in der Mitteilung. Ebenfalls unterstützt wurde der Antrag, eine Verlängerung des Erstfelder Taubachtunnels gegen Norden anzuregen.

Der VCS Schweiz hat durch das Expertenbüro Infras drei Szenarien zum Ausstieg aus der heutigen fossilen Mobilität erstellen lassen. Über diese und den darauf beruhenden Masterplan fossilfreier Verkehr referierte an der Mitgliederversammlung des VCS Uri der Zentralpräsident Ruedi Blumer.

«Reduktion des motorisierten Individualverkehrs ist nötig»

Schweizweit stamme ein Drittel des CO 2 -Ausstosses aus dem Verkehr, in Uri sogar mehr als die Hälfte, wird Blumer in der Mitteilung zitiert. Auch nach Einschätzung der VCS-Experten sei die Dekarbonisierung des Verkehrs bis 2050 ein ambitionierter Plan. Der Strassenverkehr müsste um 25 Prozent reduziert und der Rest vollständig elektrifiziert werden. «Will man sich schon vor 2050 von Benzin und Diesel verabschieden, so muss die Reduktion der Verkehrsnachfrage auf der Strasse gar um 45 Prozent reduziert und entsprechend der öffentliche Verkehr um 75 Prozent und der Langsamverkehr um 70 Prozent ausgebaut werden», erklärte VCS-Präsident Blumer.

Der Masterplan des VCS setze deshalb auch auf das neue Veloweggesetz, das die Kantone verpflichtet, innerhalb von fünf Jahren ein Netz für Freizeit- und Arbeitsverkehr zu planen. Zu den Massnahmen gehören auch Tempo 30 im ganzen Siedlungsgebiet, eine CO 2 -Abgabe auf Treibstoffe mit einer hundertprozentigen Rückzahlung an die Bevölkerung, eine progressiv ausgestaltete Motorfahrzeugsteuer, die grosse Fahrzeuge überproportional besteuert, sowie technische Massnahmen wie synthetische Treibstoffe und Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

Auch Kantone und Gemeinden sind gefordert

Viele Massnahmen können oder müssen auch auf Kantons- oder Gemeindeebene beschlossen und umgesetzt werden, wie Vorstandsmitglied Alf Arnold ausführte. Er erinnerte daran, dass der VCS im vergangenen Oktober dem Regierungsrat einen Katalog von möglichen Klimamassnahmen im Verkehr zugestellt hat. «Eine 1:1-Kopie unseres heutigen Systems des motorisierten Individualverkehrs ist auch bei Umstellung auf Elektromobilität nicht möglich», so Arnold. «Es fehlen weltweit die nötigen Rohstoffe, und der CO 2 -Ausstoss wird durch E-Fahrzeuge nur halbiert statt auf null reduziert. Wir brauchen deshalb auch Massnahmen der Verlagerung auf öffentlichen Verkehr, das Velo und das Zufussgehen.» (pd/RIN)