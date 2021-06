Landeskirche Uri: Neu eine Frau an der Spitze des Grossen Rats

Uri Mehr Frauenpower in der Landeskirche Mit der Erstfelderin Heidi Jauch wurde erstmals eine Frau zur Präsidentin des Grossen Landeskirchenrats bestimmt. Sie präsidierte bisher die Finanzkommission. Urs Hanhart 09.06.2021, 16.52 Uhr

Am Mittwoch nahm Dekan Daniel Krieg im Rahmen eines kleinen Gottesdienstes in der Kirche Bruder Klaus in Altdorf die feierliche Vereidigung der Mitglieder des Grossen Landeskirchenrats der Römisch-Katholischen Landeskirche Uri vor. 18 der insgesamt 40 Kirchgemeindevertreter waren erstmals dabei. Vorgängig wurde coronabedingt ebenfalls im Gotteshaus die konstituierende Versammlung des Kirchenparlaments abgehalten.