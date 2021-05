Uri Migros stösst in Uri mit Plastikrecycling auf weitere Anbieter Nun kann man in den Zentralschweizer Migros-Filialen Plastik rezyklieren. In Uri kennt man das Plastikrecycling schon seit bald zehn Jahren. Matthias Piazza 04.05.2021, 17.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In den rund 40 Zentralschweizer Migros-Filialen kann man ab sofort auch Plastik zurückgeben, so auch in den Filialen in Altdorf und Erstfeld. Je nach Grösse kostet der Sammelsack zwischen 90 Rappen (17 Liter) und 2.50 Franken (60 Liter). Damit will die Migros der Bevölkerung eine einfache Möglichkeit bieten, Plastikverpackungen separat zu sammeln, wie sie mitteilte.

Geschäftsleiter Ivo Baldini vor einem Berg «Retürsäcke». Bild: Florian Arnold (Altdorf, 4. Mai 2021)

Die Migros ist im Kanton Uri nicht die erste Anbieterin von Plastikrecycling. Das Altdorfer Recylingunternehmen Paul Baldini AG sammelt schon seit neun Jahren Plastik, seit 2016 mittels eigener Firma namens Kunststoffsammelsack Schweiz GmbH, seit 2018 machen dies alle Urner Plastikrecycler über den «Retürsack» des lokalen Zweckverbandes Zaku. Seither kann der 110-Liter-Einheitssack für 2.60 Franken bei staatlichen wie auch privaten Sammelstellen abgegeben werden.

Ivo Baldini von der Geschäftsleitung der Paul Baldini AG begrüsst den Schritt der Migros. «Wenn die Migros bei diesem sinnvollen Recycling einsteigt, ist dies umso besser.» Nach neun Jahren Erfahrung mit Plastikrecycling wisse er, dass die Bevölkerung dahinterstehe. Die Zahlen würden für sich sprechen. Gegen 200 Tonnen Plastik sei im Kanton Uri im vergangenen Jahr gesammelt worden.

«Synergien in den spezialisierten Öki- und Sammelhöfen sind viel grösser»

Ivo Baldini bezweifelt allerdings, ob die Sammlung bei einem Grossverteiler der richtige Weg ist. «Die Synergien in den spezialisierten Öki- und Sammelhöfen sind meines Erachtens viel grösser.»

Die Ökobilanz sei sehr gut: «Gegen 60 Prozent können wieder als Rohmaterial verwendet werden. Das Volumen im normalen Güselsack kann ohne Plastik um etwa 70 Prozent reduziert werden.» Ohne Plastik, das einen überdurchschnittlich hohen Brennwert habe, lasse sich auch der Restmüll in der Kehrichtverbrennungsanlage Renergia im luzernischen Perlen besser verbrennen.

Rund 250'000 Tonnen Güsel aus der ganzen Zentralschweiz und damit auch aus Uri werden dort jährlich verbrannt. Daraus produziert die Anlage Strom und Fernwärme für Haushalte sowie Dampf für die Perlen Papier AG. Der Gemeindeverband der Region Luzern Real schreibt auf seiner Website, dass die separate Sammlung einen bescheidenen ökologischen Mehrwert gegenüber der energetischen Verwertung in der Kehrichtverwertungsanlage Renergia generiere. Für einen ökologischen Mehrwert müsse die Anzahl an zusätzlich generierten Fahrten minimiert und der gesammelte Wertstoff wieder dem Kreislauf zugeführt werden können.

25 Tonnen gepresster Kunststoff pro Ladung

Die von der Kunststoffsammelsack Schweiz gesammelten Plastikabfälle gelangen in eine spezielle Recyclinganlage im deutschen Rheinfelden, die nahe neben der Schweizer Grenze liegt. Zu Beginn hätten sie den Kunststoff jeweils noch in Altdorf verarbeitet. «Damals haben wir nach Auge und von Hand sortiert, was entsprechend weniger genau war.» Mit den zunehmenden Mengen sei diese Methode auch irgendwann «nicht mehr zeitgemäss» gewesen. Als die Preise für wiederaufbereiteten Kunststoff dann gesunken seien, habe sich das eigene Sortierverfahren nicht mehr gelohnt.

Seit sieben Jahren arbeitet Kunststoffsammelsack mit dem süddeutschen Partner zusammen. Dieser verwertet auch Kunststoff aus deutschen Haushalten, womit bei ihm jährlich rund 80'000 Tonnen zusammenkommen würden, erklärt Baldini. Wegen der grossen Menge sei die dortige Anlage hochspezialisiert und könne sehr genau trennen. Rund 70 bis 80 Prozent des Sackinhaltes könnten so dem Recycling zugeführt werden. Aus 100 Kilogramm gesammelten Haushaltskunststoffen könnten so 55 bis 60 Kilogramm wiederverwertbare Kunststoffe gewonnen werden. Der Transportweg an die deutsche Grenze sei ökologisch zu verantworten. «Eine Ladung beinhaltet jeweils rund 20 bis 25 Tonnen gepressten Kunststoff.»

Nebst Baldini sammelt auch Zimmermann Umweltlogistik AG Plastik in Uri. Auch deren Geschäftsführer Reto Zimmermann spricht von einem sinnvollen Recycling. Auch wenn bei Preisen von 2.60 Franken für einen 110-Liter-Sack das Plastikrecycling kein lohnendes Geschäft für Zimmermann sei. «Aber es ist für uns ein Dienst am Kunden», so Reto Zimmermann.