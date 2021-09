Uri Mildere Strafe für wiederholten Raser Das Obergericht reduziert die Strafe für einen Mann, der in Amsteg deutlich zu schnell unterwegs war.

12.09.2021, 16.29 Uhr

Ein italienischer Staatsangehöriger überschritt 2015 die signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h in Amsteg um 65 km/h. Zwei Monate später war derselbe Mann in Nidwalden erneut 43 km/h zu schnell unterwegs. Wegen ersteres Vergehens wurde er 2020 vom Landgericht Uri zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 16 Monaten mit einer Probezeit von drei Jahren sowie einer Busse von 2000 Franken verurteilt. Dagegen meldete der Beschuldigte Berufung an und beantragte einen vollumfänglichen Freispruch. Die Verteidigung stütze sich dabei vor allem auf mutmassliche formale Fehler bei der ersten Einvernahme in Italien.