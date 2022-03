Ukraine-Krieg: Uri informiert via Telefon, Mail und Webseite

Uri Mit Infoline und Website: Kanton Uri ergänzt Infos zur Ukraine-Hilfe laufend Wer Fragen in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg hat, kann sich in Uri seit Montag telefonisch oder online informieren. Carmen Epp Jetzt kommentieren 15.03.2022, 15.30 Uhr

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt die Urnerinnen und Urner. So erreichen den Kanton und die Gemeinden auch Anfragen aus der Bevölkerung im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt. Um diese zu koordinieren, hat der Kanton Uri verschiedene Informationsquellen lanciert: eine Website und eine Infoline.

Infoline gibt jeweils vormittags Auskunft

Zum einen stellt der Kanton seit Montag, 14. März, eine zentrale Infoline per Telefon (+41 41 874 34 33) und per E-Mail (ukraine@ur.ch) zur Verfügung. Diese ist an Werktagen von 8 bis 12 Uhr besetzt und wird bereits genutzt, wie Adrian Zurfluh, Informationsbeauftragter des Kantons Uri, sagt. So trafen an den ersten beiden Vormittagen rund ein halbes Dutzend Anfragen telefonisch und per E-Mail bei der Infoline ein. «Dabei handelt es sich um Personen, denen der Krieg nahegeht und die helfen wollen», führt Adrian Zurfluh aus. Darunter seien auch Anfragen gewesen von Personen, die der Ukraine familiär nahestehen und bereits Flüchtende ins Auge gefasst haben, die sie bei sich aufnehmen möchten.

Betreut wird die Infoline von denselben Personen, die bereits die inzwischen rückläufigen Anrufe der Corona-Infoline entgegennehmen. Hier können erste Informationen abgegeben und die Fragestellerinnen und -steller an die richtigen Stellen verwiesen werden.

Website mit den aktuellsten Informationen

Bevor man die Infoline konsultiert, werde empfohlen, zunächst auf die andere Informationsquelle des Kantons zuzugreifen: die Website www.ur.ch/ukraine. «Dort schalten wir laufend unseren Stand des Wissens auf, der ständig ergänzt wird», erklärt Adrian Zurfluh.

So sieht die Website mit Infos zur Ukraine-Hilfe in Uri aus. Screenshot: UZ (15. März 2022)

So findet man auf der Website Wissenswertes zur Sammlung für Hilfsgüter und Spenden. Der Kanton Uri bietet zwar selbst keine Annahmestelle an, zeigt aber auf, wo Spendenangebote stattdessen eingereicht werden können. Daneben finden sich auch Informationen zu den Einreisemodalitäten Ukrainischer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sowie zum Asylverfahren mit den entsprechenden Links auf der Website.

Privatpersonen, die Flüchtenden aus der Ukraine Wohnraum zur Verfügung stellen möchten, finden die nötigen Angaben ebenfalls unter www.ur.ch/ukraine. Dazu gehört etwa der Verweis auf weitergehende Informationen des Staatssekretariats für Migration sowie der Link zur Website der Schweizerischen Flüchtlingshilfe, auf der Angebote von Privatunterbringungen eingereicht werden können. «Die Angebote werden dort zentral erhoben und einheitlich erfasst. Danach kommen sie wieder zum Kanton, wo die konkrete Unterbringung von Flüchtenden in Privatunterkünften schliesslich durch das SRK koordiniert wird», erklärt Adrian Zurfluh.

«Kein Grund zur Beunruhigung für die Bevölkerung»

Nachdem auch Anfragen zu den Schutzräumen, den Jodtabletten und Fragen zum Notvorrat eingetroffen sind, werden auch Informationen zu diesen Themen auf der Website zusammengetragen.

Es bestehe in der aktuellen Situation «kein Grund zur Beunruhigung für die Bevölkerung», auch seien keine speziellen Vorkehrungen nötig, heisst es auf der Website etwa. So stünden im Kanton Uri genügend Schutzräume für alle Einwohnerinnen und Einwohner zur Verfügung. Auch sei die erhöhte Nachfrage nach Jodtabletten unnötig, da in der Schweiz ein Versorgungsplan existiert und ausreichend Tabletten für die Bevölkerung vorhanden seien.

Für die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern sei in Krisen die wirtschaftliche Landesversorgung zuständig, heisst es auf der Website weiter. Doch auch die Bevölkerung selbst sollte vorsorgen – etwa mit einem Notvorrat und dem Wissen, wie ohne Strom gekocht werden kann. «Es empfiehlt sich unabhängig von einer Krise, stets einen Notvorrat von rund einer Woche im Haushalt zu haben», ist etwa zu lesen. Dazu gehören in erster Linie lagerfähige Lebensmittel und neun Liter Wasser pro Person sowie die wichtigsten Medikamente.

