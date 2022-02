Mit Tanja Marty präsidiert erstmals eine Frau den Feuerwehrverein

Uri Mit Tanja Marty präsidiert seit der Gründung 1875 zum ersten Mal eine Frau den Feuerwehrverein Altdorf Von Philipp Waldis übernimmt Tanja Marty das Amt der Präsidentin. Fünf Neumitglieder wurden im Verein willkommen geheissen und Daniel Gisler für 30 Jahre aktiven Feuerwehrdienst geehrt. 08.02.2022, 18.46 Uhr

Die diesjährige 145. Generalversammlung des Feuerwehrvereins Altdorf konnte am Samstag unter Einhaltung der 2G-Regel wieder im traditionellen Rahmen durchgeführt werden. So trafen sich die Vereinsmitglieder vor der Abendmesse auf dem Kirchenplatz, um gemeinsam die Messe zu Ehren ihrer Schutzpatronin, der heiligen Agatha, zu feiern. Mit Vereinsfahne voraus zogen die Feuerwehrleute in die Kirche ein und durften eine durch den Jugendchor untermalte Messe feiern. Danach verschob der Verein ins nahegelegene Kolpinghaus, in welchem sich alle mit einem Nachtessen für die anschliessende Generalversammlung stärkten.