Uri Mobil im Urner Oberland: «Mybuxi» erweitert das Betriebsgebiet Der in der Region Andermatt in Betrieb genommene Mobilitätsservice hat seinen Perimeter erweitert. Die Gemeinde Wassen wird vollständig erschlossen und neu verkehren die Elektrofahrzeuge in Gurtnellen. 26.04.2022, 19.37 Uhr

Der Verein Alpine Mobility setzt mit «Mybuxi» auf nachhaltige Mobilität für die Gotthard-Region. Bild: PD

Der On-demand-Service «Mybuxi» hat in den vergangenen Monaten einen regelrechten Schub erfahren. Nachdem die nachhaltige Mobilitätslösung im Sommer 2021 im Urner Oberland lanciert worden ist, ist dieser weiter auf Expansionskurs. Mit dieser Erweiterung werden weitere Orte, welche nur von einem begrenzten Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln profitieren, in das Betriebsnetz aufgenommen: das Meiental und Gurtnellen, wie der Verein Alpine Mobility in einer Mitteilung schreibt.

Ins Meiental fahre im Sommer, bei geöffneter Sustenpassstrasse, nur zweimal pro Tag ein Postauto und in Gurtnellen sei die Buslinie zwischen Dorf und Wiler aufgrund zu tiefer Frequenzen sogar ganz eingestellt worden. Die Gemeinderäte der Gemeinden Wassen und Gurtnellen haben sich darum entschieden, die Dachorganisation von «Mybuxi», den Verein Alpine Mobility, zu unterstützen. «Damit beweisen die Gemeinden Pioniergeist und stellen auf innovative Weise sicher, dass niemand auf ein eigenes Fahrzeug angewiesen ist», heisst es in der Mitteilung des Vereins weiter.

Das erste von vielen Projekten

Der Verein Alpine Mobility hat sich das Ziel gesetzt, die Mobilität in der Gotthardregion innovativ und nachhaltig weiterzuentwickeln. «Mybuxi» sei das erste von vielen Projekten, welche der Verein in den nächsten Jahren lancieren und etablieren will. Einwohnerinnen und Einwohner wie Gäste der beiden Ortschaften haben seit dem 1. April die Möglichkeit, sich ein «Mybuxi»-Fahrzeug via App zu bestellen und so die Erreichbarkeit in ihrem Gebiet sicherzustellen, sieben Tage die Woche von frühmorgens bis spätabends. (pd/RIN)