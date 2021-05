Uri Mobilität ist Voraussetzung für Wirtschaftserfolg Die FDP Uri ist grundsätzlich einverstanden mit der künftigen Entwicklung des Kantons und dem Agglomerationsprogramm. 16.05.2021, 16.47 Uhr

Blick aufs untere Reusstal. Bild: Paul Gwerder

Neben einer Strategie von «vermeiden, verlagern, verträglich gestalten» muss für die FDP Uri im Agglomerationsprogramm auch die demografische Entwicklung der Bevölkerung berücksichtigt werden. Zum einen werde die Bevölkerung immer älter, was auch mit einem erhöhten Bedürfnis nach Mobilitätsangeboten verbunden ist. Zum anderen seien die Arbeitsplätze weiträumiger angesiedelt, was vermehrten Pendlerverkehr generiert. «Diesen beiden Aspekten muss ein Agglomerationsprogramm gerecht werden», schreibt die FDP in einer Mitteilung zur Vernehmlassung über das Agglomerationsprogramm.

Tempo 30 nur bei substanziellem Mehrwert

Die autonome Entwicklung der Gemeinden in Verkehrsfragen dürfe nicht zu sehr eingeschränkt oder behindert werden. Die verschiedenen Ortsparteien der FDP Uri lehnen die Abtretung von Kantonsstrassen an die Gemeinden ab. Diese bringe lediglich zusätzliche Kosten und keinen kommunalen Nutzen. Insbesondere die FDP Schattdorf moniert, dass bei der Gotthardstrasse über die Nichtübernahme eine Vereinbarung mit dem Kanton bestehe.

Die Einführung von «Tempo 30» in Quartieren helfe die Verkehrssicherheit und die Lebensqualität zu erhöhen. Nach Ansicht der FDP Uri soll nur dort Tempo 30 eingeführt werden, wo es einen substanziellen Mehrwert bringt. Entsprechend brauche es ein Monitoring der Wirksamkeit. Die Einführung von Tempo 30 in Quartieren liegt im Kompetenzbereich der Gemeinden. Nach Ansicht der FDP sollen diese entscheiden, ob und in welchem Umfang sie im Rahmen des Agglomerationsprogramms entsprechen.

Am Tempo-50-Regime auf der Gotthardstrasse in Schattdorf hält die FDP fest, da dies ein integraler Bestandteil der Umsetzung der West-Ost-Verbindungsstrasse (WOV) sei.

Ländliche Strukturen und das «Pendeln» von Arbeitnehmenden stellen Anforderungen, die sich mit dem öffentlichen Verkehr alleine nur ungenügend befriedigen lassen, hält die Partei weiter fest. «Eine Benachteiligung des motorisierten Individualverkehrs ist keine Lösung. Den motorisierten Individualverkehr gegen den öffentlichen Verkehr auszuspielen, widerspricht einer intelligenten Verkehrspolitik, die alle Anspruchsgruppen abholen muss», sagt Landrat Ludwig Loretz.

Klärungsbedarf bestehe vor allem bei der Finanzierung, so Ruedi Cathry, Präsident der FDP Uri. Der Kanton müsse im Rahmen seiner Verpflichtungen vollumfänglich für all jene Massnahmen aufkommen, die einen regional wirksamem Charakter haben. Es sei ein vernünftiger und tragbarer Kostenteiler angebracht.

Arbeitsplatzschwerpunkt im unteren Reusstal

Im Zusammenhang mit der Raumplanung begrüsst die FDP Uri die Erhöhung der Nutzungsdichte in den Verdichtungsgebieten. Auch die Stärkung der Zentrumsfunktion, die Belebung von Dorfkernen und neue Nutzungen zur Stärkung des Zentrumscharakters sind Entwicklungen, welche die FDP Uri begrüsst. «Die Weiterentwicklung eines Arbeitsplatzschwerpunktes im unteren Reusstal ist zukunftsgewandt und trägt zum Wohlstand des Kantons bei», heisst es in der Mitteilung. Dass in diesem Zusammenhang auch Baumbestände reduziert werden müssten, lasse sich bedauerlicherweise nicht vermeiden. Der FDP Uri ist es aber ein Anliegen, dass neben der ökonomischen Sicht auch ökologische Aspekte in die Abwägung miteinbezogen werden.

Zusammenfassend betont die Partei die Wichtigkeit der Mobilität, die eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Wirtschaft und Teilhabe am ökonomischen und sozialen Leben sei. Eine moderne und zukunftsgerichtete Agglomerationspolitik trage wesentlich zur Stärkung von Uri als Arbeits- und Wohnkanton bei. «Denn Verkehrspolitik ist in grossem Mass auch Zukunftspolitik», schreibt die FDP. (unp)