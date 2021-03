Uri Nach KZ-Vergleich: Kantonsspital beendet Zusammenarbeit mit umstrittenem Chirurgen Bald gehen sie getrennte Wege: Das Kantonsspital Uri löst den Vertrag mit Belegarzt Lars Flöter auf, nachdem dieser negativ in sozialen Medien aufgefallen ist. An seiner Kompetenz wird dagegen nicht gezweifelt. Der Chirurg betreut seine Patienten noch bis Ende Jahr. Anian Heierli 18.03.2021, 10.15 Uhr

Seine Arbeit wird aus fachlicher Sicht geschätzt. Trotzdem hat das Kantonsspital Uri (KSU) beschlossen, die Zusammenarbeit mit dem Neurochirurgen Lars Flöter zu beenden. So fiel der Belegarzt in sozialen Medien mit Kommentaren auf, welche die Grenzen des guten Geschmacks deutlich überschritten. Unter anderem verglich er erste Bilder des Corona-Impfzentrums in der Messehalle Zürich mit einem Konzentrationslager aus dem 2. Weltkrieg (wir berichteten).

Das Kantonsspital Uri und Lars Flöter gehen in Zukunft getrennte Wege. Bild: PD/Angel Sanchez

Das KSU schreibt in einer Mitteilung: «Die Spitalführung hat entschieden, die seit neun Jahren dauernde Zusammenarbeit mit Dr. med. Lars Thomas Flöter nicht weiterzuführen.» Nach den Kontroversen um verschiedene Posts in den sozialen Medien sei die Spitalführung zum Schluss gekommen, dass die Basis für eine gemeinsame Zusammenarbeit mit dem Mediziner nicht mehr gegeben ist.

Vertrag wird auf den 31. Dezember 2021 aufgelöst

Demnach wird der Zusammenarbeitsvertrag unter Berücksichtigung der vertraglich festgehaltenen Kündigungsfrist auf den 31. Dezember 2021 aufgelöst. «Dadurch ist sichergestellt, dass die laufenden Behandlungen und Therapien im Sinne der Patientinnen und Patienten abgeschlossen werden können», heisst es in der Mitteilung. Das KSU stellt klar:

«Die fachliche Arbeit von Dr. Flöter vom KSU wurde stets geschätzt und diesbezüglich besteht kein Zusammenhang mit der Vertragsauflösung».

In Zukunft will das Spital aber am Angebot der Wirbelsäulen- und Neurochirurgie festhalten. «Zusammen mit externen Partnern suchen wir nach einem Ersatzangebot auf diesem Spezialgebiet», erklärt Spitaldirektor Fortunat von Planta. Die Zuweiser und die Öffentlichkeit will man rechtzeitig informieren.