Antwort auf rasant steigende Wolfspopulation verlangt

Uri Urner CVP-Landrat fordert Antwort auf «rasant steigende Wolfspopulation» Die parlamentarische Empfehlung von Alois Brand entspricht «in allen Teilen» der Haltung des Regierungsrates. Dieser empfiehlt eine Überweisung. Christian Tschümperlin 24.06.2021, 17.17 Uhr

Landrat Alois Brand (CVP) aus Spiringen stört sich an der «rasant steigenden Wolfspopulation» in den Berggebieten. Nach der Ablehnung des revidierten Jagdgesetzes in der Volksabstimmung vom September 2020 habe sich die Situation weiter verschärft. Er forderte in einer parlamentarischen Empfehlung den Regierungsrat auf, beim Bund vorstellig zu werden, damit dieser eine Anpassung der Jagdgesetzgebung erwirken möge.

Der Urner Regierungsrat empfiehlt dem Landrat, die parlamentarische Empfehlung von Alois Brand zum Wolf zu überweisen. Symbolbild: Alex Cruz / EPA

In seiner Antwort zeigt der Regierungsrat auf, dass die parlamentarische Empfehlung «in allen Teilen» seiner eigenen Haltung entspricht. Er sei sich bewusst, «dass mit der laufenden Anpassung der eidgenössischen Jagdverordnung der Umgang mit dem Wolf noch nicht zufriedenstellend gelöst werden kann». Er empfiehlt dem Landrat daher, die parlamentarische Empfehlung zu überweisen.

Die Wolfsproblematik bleibt ungelöst

In seinen Ausführungen geht der Regierungsrat auf die Herausforderung des hohen Wolfsdruckes ein. «Im Alpenbogen kommt der Alp- und Landwirtschaft, die sich extensiv und naturnah gestaltet, eine erhebliche kulturelle, wirtschaftliche und soziale Bedeutung zu», schreibt er. Herdenschutz alleine genüge nicht, nur mit Zäunen und dem Einsatz von Herdenschutzhunden könne die Problematik nicht gelöst werden. Die Massnahmen seien daher auch auf Seiten des Wolfes anzusetzen. «Eine Spezialisierung von Wölfen oder Wolfsrudeln, die wiederholt geschützte Weidetiere attackieren, ist zu verhindern.» Die Kantone sollten deshalb regulierend in den Wolfsbestand eingreifen können. Der Abschuss von Wölfen sei neben der technischen Herdenschutzmassnahmen als dritter Pfeiler des kantonalen Herdenschutzes zu betrachten. Diese und andere Massnahmen habe der Regierungsrat bereits in seiner Vernehmlassungsantwort vom 27. April 2021 gefordert. Einen Beitrag an das Überleben des Wolfbestandes im Alpenraum ist nach Ansicht des Regierungsrates gegeben, wenn dieser 17 bis 20 Wolfsrudel beherbergt. «Bei der Annäherung an diese Schwelle sind aber stärkere Möglichkeiten zu schaffen, um steuernd in den Wolfsbestand eingreifen zu können.»