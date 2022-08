URi Nach Party an der Street Parade: Mehrere Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs Am Sonntag hielt die Kantonspolizei Uri mehrere Autofahrer in Sisikon und Wassen an. Zwei davon kamen von der Street Parade in Zürich – und standen noch immer unter Drogeneinfluss. 15.08.2022, 10.01 Uhr

Die Kantonspolizei Uri kontrollierte am Sonntag mehrere Autofahrer. Bild: Sandra Ardizzone / LTA

Für zwei Italiener hatte der Ausflug an die Street Parade ein wenig erfreuliches Ende: Sie wurden am Sonntag von der Polizei im Rahmen von allgemeinen Verkehrskontrollen auf Urner Strassen angehalten und kontrolliert, wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung schreibt.

So hat die Polizei kurz vor 8.45 einen 25-jährigen Italiener kontrolliert. Er habe angegeben, die Street Parade in Zürich besucht zu haben. Der Drogenschnelltest ergab einen positiven Wert. Einige Stunden später, kurz vor 13 Uhr, kontrollierte die Polizei auf der Autobahn A2 in Wassen einen weiteren 25-jährigen Italiener, der ebenfalls von der Street Parade kam. Auch er stand unter Drogeneinfluss.

In Sisikon kontrollierte die Polizei kurz vor 10.15 Uhr einen 34-jähriger Italiener, welcher mit dem Auto auf der Axenstrasse in Richtung Süden unterwegs war. Der vor Ort durchgeführte Drogenschnelltest ergab auch bei ihm einen positiven Wert.

Die Kantonspolizei Uri untersagte allen Autofahrern die Weiterfahrt, die Staatsanwaltschaft ordnete jeweils eine Blut- und Urinentnahme an. Zudem mussten die Lenker ein Bussendepositum abgeben und werden bei der Staatsanwaltschaft verzeigt. (tos)