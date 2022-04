Uri Neue Kleider für die Feuerwehr Bristen Die erste Frühlingsprobe der freiwilligen Feuerwehr Bristen stand an. Dabei wurden auch Beförderungen und Ehrungen nachgeholt. 12.04.2022, 12.30 Uhr

Die erste Frühlingsprobe der freiwilligen Feuerwehr Bristen ging kürzlich im Feuerwehrlokal Reussgrund in Bristen über die Bühne. Präsident Lukas Loretz begrüsste 45 aktive Feuerwehrmänner und -frauen zur ersten Probe im Jahr 2022. Da infolge der Pandemie die Generalversammlung 2022 vom 5. Februar nur schriftlich abgehalten werden konnte, wurden die Beförderungen, Ehrungen sowie Ein- und Austritte in der ersten Feuerwehrprobe abgehalten, wie es in einer Mitteilung der freiwilligen Feuerwehr Bristen heisst.

Neu eingekleidet: Die Feuerwehr Bristen zählt 59 Mitglieder. Bild: PD

Bei den Wahlen kam es zu einem Wechsel bei den Materialverwaltern. Nach 25 Jahren aktivem Feuerwehrdienst, davon sechs Jahre als Materialverwalter, wurde Markus Jauch durch seinen bisherigen Stellvertreter, Christian Jauch, abgelöst. Als Materialverwalter-Stellvertreter wurde Carlo Zberg gewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden Pascal Tresch als Sekretär, Rolf Fedier als Spritzenchef und die beiden Rechnungsrevisoren Meinrad Zberg und René Epp.

Markus Jauch wird für 25 Jahren aktiven Dienst geehrt

Für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurde Markus Jauch geehrt. Der Präsident Lukas Loretz bedankte sich bei ihm für den jahrelangen Einsatz für die Feuerwehr Bristen und überreichte ihm einen geschnitzten Feuerwehrmann. Für 20 Jahre Dienst wurden Lukas Loretz und Bruno Epp geehrt. Den beiden wurde eine Urkunde und ein Präsent überreicht. Für sieben Jahre vollständigen Probenbesuch konnte Christian Jauch eine gravierte Thermosflasche in Empfang nehmen. Auch Beförderungen standen an der GV an. Raffael Biber wurde zum Offizier befördert, Peter Epp, Thomas Stahel und Fabian Gnos zum Gruppenführer. Kommandant Peter Jauch gratulierte den Beförderten recht herzlich. Der Bestand der Feuerwehr Bristen beträgt neu 59 Feuerwehrmänner und -frauen, davon neun Offiziere, elf Unteroffiziere und 39 Soldaten und Soldatinnen – davon sind 15 Atemschutzträger.

Die geehrten Feuerwehrmänner (von links): Lukas Loretz für 20 Jahre, Markus Jauch für 25 und Bruno Epp für 20 Jahre Dienst. Bild: PD

Die Feuerwehrmänner und -frauen haben ausserdem auf das Jahr 2022 neue Arbeitskleider erhalten, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die anwesenden Feuerwehrleute haben die neuen Kleider in der ersten Frühlingsprobe gleich ausprobieren können und seien somit für die Einsätze bestens gerüstet. Zum Schluss überbrachte Gemeinderat Yves Lussmann die Grüsse des Gemeinderates und dankte allen Feuerwehrleuten für ihren Einsatz zu Gunsten der Bevölkerung. (pd/RIN)