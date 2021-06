Uri Neue SBU-Wäscherei unter Beschuss – IG weibelt gegen 2,1 Millionen Kredit Zu teuer, zu unsicher, zu undurchsichtig, lautet das Argument von Sämi Gisler, Vertreter der IG «so nicht!». Der Unternehmer kritisiert die Finanzierung der neuen Wäscherei der Stiftung Behindertenbetriebe Uri (SBU). Landratspräsident Ruedy Zgraggen kontert. Die IG rechne mit falschen Zahlen. Entschieden wird am 13. Juni an der Urne. Anian Heierli 01.06.2021, 05.01 Uhr

Das Ziel: Rund 400 Tonnen Schmutzwäsche will die Stiftung Behindertenbetriebe Uri (SBU) in Zukunft reinigen. Zumindest wird das Marktpotenzial so eingeschätzt. Heute schafft die SBU 110 Tonnen jährlich. Zudem sollen 200 Tonnen aus dem Kantonsspital Uri dazukommen, das seine Wäscherei im Zuge des Neubaus auslagert. Und mit weiteren 100 Tonnen wird gerechnet, weil auch in Alters- und Pflegeheimen die Tendenz zur Auslagerung besteht.

Damit die SBU solche Mengen bewältigen kann, braucht es eine neue Wäscherei. Als Standort vorgesehen ist eine Halle der Zgraggen Agro GmbH in einer Entfernung von zehn Gehminuten an der Umfahrungsstrasse in Schattdorf. Das Investitionsvolumen für das Projekt beträgt rund 4,5 Millionen Franken. Dafür braucht es eine Anschubfinanzierung von 2,1 Millionen Franken für die Jahre 2024 bis 2029. Über diesen Kreditbeschluss stimmen die Urnerinnen und Urner am 13. Juni ab.

Sämi Gisler: «Streng genommen ist das kein Kredit»

Obwohl der Regierungsrat und der Landrat die Annahme empfehlen, formiert sich nun Widerstand gegen die Abstimmungsvorlage. Die IG «so-nicht!» weibelt gegen das Geschäft. Mitglied und Unternehmer Sämi Gisler (47) sagt, womit die Interessengemeinschaft Mühe hat. So stört man sich daran, dass im Parlament und im Abstimmungsbüchlein von einem «Kreditbeschluss» die Rede sei. «Streng genommen sind die 2,1 Millionen Franken kein Kredit», so Gisler. Denn die Anschubfinanzierung müsse nicht zurückgezahlt werden.

Sämi Gisler, Mitglied der IG «so-nicht», kritisiert die geplante neue Wäscherei: «Bei diesen Kosten macht Mieten keinen Sinn. Besser wäre es eine Halle zu bauen oder zu kaufen.» Bild: Anian Heierli (Altdorf, 31. Mai 2021)

Für den Urner ist auch unklar, welche Kosten in Zukunft auf den Steuerzahler und die SBU zukommen werden: «Ein Projekt dieser Grösse ist auch einem grossen Risiko ausgesetzt. Ein Defizit trägt letztlich der Steuerzahler. Ein Ausstieg ist schwierig, zumal die SBU bereits eine funktionierende Wäscherei hat.» Ebenso kann die IG nicht nachvollziehen, wie die SBU den Restbetrag finanzieren will:

«Das ist wohl nur möglich, weil Geld aufgenommen wird und der Kanton beziehungsweise der Steuerzahler als Sicherheit dienen.»

Auch der Mietpreis für die Halle von 250'000 Franken jährlich, der mit der Zgraggen Agro GmbH vereinbart wurde, stösst den Gegnern sauer auf. «In zehn Jahren Vertragslaufzeit macht das 2,5 Millionen Franken», rechnet Gisler vor. Er ist sich sicher: «Das ist zu viel. Aus unternehmerischer Sicht würde man dafür lieber eine Halle kaufen oder bauen.» In einem Leserbrief rechnete Gisler im Namen der IG vor, dass die SBU eine Fläche von 1500 Quadratmetern mietet und somit 167 Franken im Jahr pro Quadratmeter zahlt (wir berichteten). Laut Gisler liegt dieser Preis deutlich über dem, was auf dem Markt üblich ist. Die Fläche hat er aus dem Antrag des Regierungsrats zum Geschäft in der vergangenen Novembersession. Im Antrag heisst es: «Durch eine Nettofläche von mindestens 1500 Quadratmeter, ausgelegt für eine Wäschemenge von 400 bis 500 Tonnen, ergibt sich eine wirtschaftliche und nachhaltige Produktion.»

Zudem betont Gisler, dass er nichts gegen Landratspräsident Ruedy Zgraggen habe. Es störe ihn aber, dass dieser im Verwaltungsrat der Zgraggen Holding sei, zu der die Vermietern Zgraggen Agro GmbH gehört. «Hier hat der Landratspräsident ein Geschäft eingefädelt, das man dem Stimmbürger als Anschubfinanzierung verkaufen will», sagt Gisler. Er betont noch einmal: «Zgraggen sei dabei bewusst, dass der Steuerzahler als Sicherheit dahinter stehe.»

Zgraggen stellt klar: «Ich war im Landrat im Ausstand»

Landratspräsident Ruedy Zgraggen sagt: «Der Quadratmeterpreis beträgt 93 Franken.» Bild: PD

Diese Kritik lässt Ruedy Zgraggen nicht auf sich sitzen. «Ich hatte als Landratspräsident keinen Interessenkonflikt», sagt er zur «Urner Zeitung». «Im Landrat bin ich beim Geschäft zur Finanzierung bezüglich der neuen Wäscherei in den Ausstand getreten. Ebenso bin ich nicht im Verwaltungsrat der Zgraggen Agro GmbH.» Im Projekt selber sei er nie mit einbezogen gewesen und habe deshalb auch keine Detailkenntnisse.

Zusammen mit Projektleiter Simon Zgraggen legt er Skizzen auf, die zeigen, dass nie mit der besagten Nettofläche von 1500 Quadratmetern gerechnet wurde. Tatsächlich ist bei der bereits bestehenden Halle der Grundriss, der 60 auf 36 Meter misst, mit rund 2150 Quadratmetern deutlich grösser. Zudem wird die Halle mit einem zweiten Stock erweitert. Daraus resultiert eine Mietfläche von 2700 Quadratmetern: 1950 Quadratmeter sind für die Werkhalle inklusive Wäscherei und 750 für Sozial- und Büroräume vorgesehen. Projektleiter Simon Zgraggen dazu: «Somit kommen wir auf einen Quadratmeterpreis von 93 Franken.»

Diese Halle an der Umfahrungsstrasse wird total saniert. Anschliessend soll hier die neue Wäscherei auf einer Fläche von 2700 Franken entstehen. Bild: Anian Heierli (Schattdorf, 31. Mai 2021)

Ruedy Zgraggen wiederum erklärt: «Die Halle wird jetzt total auf unsere Kosten saniert.» Dazu würden nebst dem zweiten Stock unter anderem neue Wände, ein neues Dach und neue Fenster gehören. Dieser Umbau ist im Mietpreis von 250'000 Franken inbegriffen. Laut Zgraggen kann sich nun jeder selber ein Bild darüber machen, ob dies gerechtfertigt sei oder nicht.

Jedes Grossprojekt berge Risiken

Zudem ist es für Zgraggen völlig normal, dass ein Grossprojekt wie die Wäscherei unternehmerische Risiken birgt. «Das gilt auch für das Kantonsspital Uri oder den neuen Kantonsbahnhof», sagt er. Auch beim Punkt, dass die Anschubfinanzierung nicht zurückbezahlt wird, sieht er nichts Aussergewöhnliches. Im Gegenteil: «Solche Unterstützungskredite gibt es immer wieder.» Beispiele aus der Vergangenheit wären Kredite für das Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, den Wohnbau Phönix oder das Schwimmbad Altdorf.