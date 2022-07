Schutzgebietsmarkierung im Urner Reussdelta erneuert

Uri Neue Tafeln im Reussdelta informieren über Fauna und Flora Die Schutzgebietsmarkierung im Reussdelta wurde von der Justizdirektion Uri und der Reussdeltakommission überarbeitet. Anfang Juli wurden die neuen Tafeln und Wegweiser installiert. 15.07.2022, 14.52 Uhr

Sie weisen den Weg, zeigen die Grenzen auf und informieren über die Tier und Pflanzenwelt; die neuen Infotafeln im Urner Reussdelta. Bild: PD

Das Reussdelta hat ein neues Tafelkonzept und damit ein neues Gesicht erhalten. Die alten Informations- und Verbotstafeln wurden durch neue Tafeln und Wegweiser ersetzt. Diese wurden nach dem neuen Markierungssystem des Bundes geplant und gestaltet, welches seit 2016 schweizweit angewendet wird, schreibt die Urner Justizdirektion in einer Mitteilung. Damit sollen Besucherinnen und Besucher über die Bedeutung der Schutzgebiete informiert und zur besseren Beachtung der notwendigen Verhaltensregeln animiert werden. Die bestehenden Schutzgebiete sind dabei übernommen worden, es seien keine neuen Einschränkungen festgelegt worden, heisst es weiter.

Neben den grossen vier Übersichtstafeln, welche an den wichtigsten Zugangsbereichen zum Delta stehen, informieren fünf Thementafeln und zwei Artentafeln über die wichtigsten Lebensräume und Bewohner im Schutzgebiet. Interessierte erfahren hier viel Wissenswertes zu spezifischen Ansprüchen und Verhalten von charakteristischen Tier- und Pflanzenarten des Deltas. Die verschiedenen Pflanzengesellschaften der Riedvegetation werden genauso vorgestellt wie deren wichtigste Bewohner.

Hunde und Pferde erhalten eine Zone zum Baden

Das Reussdelta soll aber nach wie vor auch der Bevölkerung als Naherholungsgebiet zur Verfügung stehen, so die Justizdirektion. Anhand der Wegmarkierungen und klar definierten Zonen wird den Erholungssuchenden aufgezeigt, wo gebadet, grilliert, geritten, beobachtet, gewandert oder Velo gefahren werden kann. Dem speziellen Reiz des Reussdeltas und dem Erleben dieser bedeutenden Lebensräume in gewissen Schranken stehe also weiterhin nichts im Weg. Neuerdings gilt das auch für die Pferde und Hunde, welche neu im Gebiet Schanz eine offizielle Zone zum Baden erhalten haben. (pd/RIN)