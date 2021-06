Einweihung der Luftseilbahn Biel-Kinzig in Uri

Uri Nun fährt die sanierte Luftseilbahn Biel Kinzig mit Gottes Segen Bei herrlichem Wetter durfte die Luftseilbahn Biel-Kinzig AG am Samstag die gelungene Sanierung der 46-jährigen Bahn feiern. Die Verjüngungskur ging planmässig und ohne Unfälle über die Bühne. Georg Epp 13.06.2021, 08.56 Uhr

Kurz nach 9 Uhr begrüsste Verwaltungsratspräsident Bernhard Riedi rund 50 geladene Gäste und Freunde der Luftseilbahn Biel-Kinzig AG zur Einweihungsfeier, unter ihnen Landammann Urban Camenzind und Luzia Gisler, die Gemeindepräsidentin von Bürglen. Die Freude über die gelungene Sanierung war überall spürbar. Nach acht Wochen Unterbruch, hat die Bahn ihren Betrieb am 3. Juni wieder planmässig aufgenommen.

Die sanierte Luftseilbahn Biel Kinzig. Bild: Georg Epp (Bürglen, 12. Juni 2021)

Nach dem Konkurs im Jahre 2017 wurde die Biel-Kinzig AG neu gegründet, und Bernhard Riedi als Verwaltungsratspräsident gewählt. Seither ist einiges passiert, die Sanierungskommission wurde gegründet, Sanierungspläne gestartet und die finanziellen und technischen Grundlagen erarbeitet. Mit einer Investition von rund 2 Millionen Franken wurden die beiden Luftseilbahnantriebe und Sisag-Steuerungen, sowie die Zugseile ersetzt; auch das Tragseil der oberen Sektion ist neu. Besonders stolz ist man auf die vier neuen blauen Gondeln, die alle mit einer automatischen Kabinentürverriegelung ausgestattet sind. Als Ergänzung zum Jetonbetrieb wurde in Zusammenarbeit mit der Sisag eine Smartphone-Lösung geschaffen, die im Moment für Anwohner zur Verfügung steht und später auch von Touristen genutzt werden kann. Markus Arnold, der Anlagechef der Seilbahn erläuterte Details der sehr positiv verlaufenen Sanierung.

Projekt benötigte viel Zeit und Nerven

Gemeindepräsidentin Luzia Gisler gratulierte im Namen des Gemeinderates Bürglen. Sie nannte an vorderster Front den Verwaltungsrat, die kantonalen Stellen, die Mitarbeiter, die Anwohnerinnen und Anwohner, aber auch die Bürglerinnen und Bürgler, die ein deutliches „Ja“ in die Urne gelegt hatten für dieses Projekt. Unter anderem meinte sie: «Ich weiss, ein solches Projekt verläuft nicht immer wie am Schnürchen und es braucht neben dem nötigen Kleingeld viel Zeit und Nerven.»

Sie freuen sich über die sanierten Anlagen (von links) Marco Zgraggen (SISAG), Kurt Schuler (Korporation), Verwaltungsratspräsident Bernhard Riedi, Gemeindepräsidentin Luzia Gisler, Res Wiedemar (Von Rotz & Wiedemar), Landammann Urban Camenzind und Pfarrer Josef Lussmann. Bild: Georg Epp (Bürglen, 12. Juni 2021)

Landammann Urban Camenzind überbrachte die Grüsse und die Gratulation der Urner Regierung zur gelungenen Sanierung. Er erklärte unter anderem: «Die Biel-Kinzig AG konnte einen Anteil an Eigenmitteln einbringen, die Gemeinde Bürglen hat wirklich grosszügige Unterstützung zugesagt, die Korporation zeigte ihre Wertschätzung durch einen Beitrag und die AG hat zusätzlich weitere Unterstützer gefunden». All das habe 2019 einen Regierungsratsbeschluss erlaubt für Neue Regionalpolitik-Mittel (NRP) an die grossen geplanten Investitionen: maximal 1 Million Franken als Darlehen und 300‘000 Franken A-fonds-perdu-Beitrag. «Die Unterstützung durch verschiedene Organisationen und der grosse Einsatz der Biel-Kinzig AG trugen dazu bei, dass nun das heutige Eröffnungsfest gefeiert werden kann.»

Für Korporationspräsident Kurt Schuler war es selbstverständlich, das gute Projekt mit dem möglichen Maximalbetrag zu unterstützen. Er erhofft sich für die Bahn «gute Frequenzen und auch Glück für die Zukunft».

Festwirtschaft mit «IG Biel bewegt»

Mit kleinen Geschenken bedankten sich Res Wiedemar von der Firma Von Rotz & Wiedemar AG, sowie Marco Zgraggen von der Firma SISAG AG für die erhaltenen Aufträge. Pfarrer Josef Lussmann war es vorbehalten, in der Mittelstation Rietlig, die neuen Anlagen einzusegnen. «Jedes Transportmittel hat ein Restrisiko, für dieses Restrisiko segnen wir die Anlagen und stellen sie unter den Machtschutz Gottes.»

Einsegnung der Bahn in der Mittelstation durch Pfarrer Josef Lussmann. Bild: Georg Epp (Bürglen, 12. Juni 2021)

Die «IG Biel bewegt» unterstützte die Einweihungsfeier mit einer Festwirtschaft in Brügg mit musikalischer Unterhaltung durch das Handorgelduett Gisler/Arnold und einer Kinder-Hüpfburg. Zahlreiche Touristen und Gäste nutzten die Gelegenheit, um mit einer Gratisfahrt, die neuen Anlagen zu besichtigen und zu testen.