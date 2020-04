Uri: Nur vier Personen hospitalisiert Die Zahl jener, die als geheilt gelten, stieg in Uri auf 45. Insgesamt sind es 72 bestätigte Fälle. Florian Arnold 09.04.2020, 15.07 Uhr

Der Kantonale Führungsstab Uri (Kafur) begrüsst die angepassten Massnahmen des Kantons Tessin: Dort hat die Regierung am Mittwoch beschlossen, für Über-65-Jährige ein Zeitfenster für Einkäufe zu schaffen. Den Senioren ist es jeweils am Vormittag vor 10 Uhr erlaubt, Lebensmittel einzukaufen. Denn im Kanton Uri wurden in letzter Zeit beobachtet, dass vereinzelt Tessinerinnen und Tessinern in den Kanton Uri zum Einkaufen kamen. «Der Kafur erwartet diesbezüglich eine Besserung», heisst es in einer Mitteilung. Der Kafur ruft erneut in Erinnerung, dass im ganzen Kanton Uri die Beherbergungsbetriebe für die touristische Nutzung und für durchreisende Gäste geschlossen sind.