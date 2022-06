Uri Vor 100 Jahren eroberte das Postauto den Gotthard Die Wirtschaftskrise nach dem Ersten Weltkrieg war der Auslöser für die Einführung des Postautobetriebs über den Gotthard. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 23.06.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Reisenden in den 1920er-Jahren mussten sich warm anziehen für die Fahrt im Cabrio. Bild: PD/Museum für Kommunikation

Die Reise im Postauto über den Gotthard war zu Beginn 1922 zwar recht abenteuerlich, da oft Cabrios eingesetzt wurden. Die Reisenden mussten sich warm anziehen. Doch war die Fahrt weniger holprig und staubig als die Traverse mit der Postkutsche. Mit der Gotthardstrecke Andermatt–Airolo nahm das Segment Freizeitverkehr bei Postauto Fahrt auf. Denn die Tour über den Pass diente nicht mehr dem reinen Transport von A nach B, sondern ausschliesslich dem Vergnügen.

«Auslöser für die neue Postauto-Linie über den Gotthard war die Wirtschaftskrise nach dem Ersten Weltkrieg», weiss der Verkehrshistoriker Kilian T. Elsasser. «Wie jüngst während der Coronapandemie fehlten die ausländischen Gäste und es galt, touristische Attraktionen für die Einheimischen zu schaffen. Zudem kam Postauto zu Gute, dass von der Armee kostenlos Lastwagen übernommen werden konnten. Diese wurden zu Postautos umgebaut.»

Natürlich seien die Preise auf die damaligen Verhältnisse angepasst gewesen. Der Erste Weltkrieg lag noch nicht lange zurück, Ende der 1920er-Jahre kam die Weltwirtschaftskrise.

«Die Einnahmen wurden nicht mit dem Preis, sondern mit der Menge generiert – mit Einbussen beim Komfort. Dieser wandelte sich vom Erst-Klass-Standard vor dem Ersten Weltkrieg zu einem Zweit- und Dritt-Klass-Standard.»

Im 19. Jahrhundert bezwangen jährlich bis 60’000 Menschen mit der Postkutsche die wichtige Nord-Süd-Route über den Gotthard. Die Postkutschen bedienten den Gotthardpass insgesamt nur während 40 Jahre. Erst die 1882 eröffnete Gotthardbahn machte den Gotthard zur wichtigsten Alpentransversale. Dennoch ist der Postkutschenverkehr nicht vergessen gegangen. Rudolf Koller verewigte die Postkutsche 1873 mit seinem Bild «Gotthardpost», das heute im Kunsthaus Zürich hängt.

Die Periode des spektakulären Postkutschenverkehrs von Flüelen nach Camerlata bei Como lebt aber nicht nur in der Erinnerung weiter. Im Sommer fährt jeweils eine von einem Verein betriebene historische Postkutsche Touristen über den Pass. «Und in keinem der regelmässig durchgeführten Freilufttheater in Andermatt und Göschenen darf die Postkutsche fehlen», sagt Verkehrshistoriker und Gotthard-Kenner Kilian T. Elsasser.

21’000 Leute fuhren 2021 mit dem Postauto über den Gotthard

Mit dem 2016 eröffneten 57 Kilometer langen Gotthard-Basistunnel dauert die Fahrt von Altdorf nach Bellinzona nur noch eine gute halbe Stunde. Dennoch erfreuen sich die gemächlicheren Postauto-Fahrten über den Pass nach wie vor grosser Beliebtheit, wie Postauto schreibt. In der Saison des vergangenen Jahres fuhren 21’000 Fahrgäste im Postauto über den Gotthard. Diesen Sommer feiert diese Postauto-Linie ihr 100-Jahr-Jubiläum. Die Fahrt zwischen Airolo und Andermatt wird vom 25. Juni bis 9. Oktober mehrmals täglich angeboten. Sie dauert rund 50 Minuten.

Der Gotthard gilt als beliebtes Ausflugsgebiet. Viele Fahrgäste legen auf der Passhöhe einen Zwischenhalt ein und besuchen die Gotthard-Festung Sasso San Gottardo, eine bis vor wenigen Jahren geheim gehaltene ehemalige Artilleriefestung der Schweizer Armee, oder das Nationale St.-Gotthard-Museum. Die Passhöhe ist zudem eine Etappe des Vier-Quellen-Wanderwegs. Auch lässt sich die Postautofahrt über den Gotthard gut mit einer Mehrpässefahrt durch die Zentralalpen verbinden.

Eine Postautofahrt über den Gotthard aus den 1920er-Jahren. Bild: PD/Museum für Kommunikation

Ihr 100-Jahr-Jubiläum feiert diesen Sommer auch die Postauto-Verbindung über den Klausenpass. Am 15. Juni 1900 wurde die Strecke über den Klausenpass zwischen Glarus und Uri feierlich eingeweiht und von der ersten Postkutsche befahren. Nachdem die Strasse für Autos ausgebaut worden war, fuhren 1922 die ersten Postautos über den Pass. Die saisonalen Fahrten mit der Linie Altdorf–Klausen–Linthal über den Klausenpass finden vom 18. Juni bis 18. September statt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen