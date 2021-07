Uri Blitzerstandorte bleiben geheim Wo im Kanton Luzern die Blitzer stehen, weiss man seit neustem. Anders sieht es in Uri aus. Die Urner Kantonspolizei hat sich sogar ein neues mobiles Geschwindigkeitsmessgerät angeschafft. Matthias Piazza 08.07.2021, 16.30 Uhr

Mit der neuen «Lasercam 4» können die Polizisten Tag und Nacht Geschwindigkeitsmessungen durchführen. Bild: Kantonspolizei Uri

Im Sonnenbergtunnel steht ein Blitzer, ebenso an der Luzerner Spitalstrasse: Das weiss man, wenn man die Website der Luzerner Polizei besucht. Seit Montag listet sie auf, wo sich die fest installierten und halbstationären Radaranlagen im Kanton Luzern befinden – «zur Erhöhung der Verkehrssicherheit», wie sie auf Facebook schreibt. Eigentlicher Auslöser für die wöchentlich aktualisierten Veröffentlichungen ist allerdings ein politischer. Der Udligenswiler SVP-Kantonsrat Daniel Keller verlangte dies schon 2019 in einer Motion. Die Luzerner Regierung befürwortete das Ansinnen und schliesslich auch der Kantonsrat, wenn auch knapp, mit 57 zu 47 Stimmen.

Anders sieht dies die Kantonspolizei Uri. «Die Publikation der Messstandorte bringt aus Optik der Verkehrssicherheit keinerlei Mehrwert und ist deshalb abzulehnen», schreibt sie auf Anfrage.

«Ein Mehrwert ist dann vorhanden, wenn die Verkehrsteilnehmenden die signalisierten Geschwindigkeiten durchgehend respektieren und diese nicht bloss in jenen Bereichen einhalten, in welchen die Polizei Messungen vornimmt.»

Mit den Geschwindigkeitsmessanlagen als wichtiger Pfeiler in der Verkehrssicherheit will die Polizei sicherstellen, dass die signalisierten Höchstgeschwindigkeiten insbesondere an Gefahrenstellen, Unfallschwerpunkten sowie an Örtlichkeiten mit schwachen Verkehrsteilnehmern wie Kindern und älteren Personen jederzeit eingehalten werden. Dafür steht der Kantonspolizei Uri eine stationäre Messanlage zur Verfügung, welche entlang der Autobahn A2 an vier verschiedenen Standorten aufgebaut werden kann. Die semistationäre Anlage wird vorwiegend innerorts eingesetzt. Die mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen werden in den Sommermonaten insbesondere entlang der Passstrassen eingesetzt, im Kampf gegen Geschwindigkeitsexzesse.

Neues Lasermessgerät

Seit kurzem hat die Kantonspolizei Uri als viertes mobiles Geschwindigkeitsmessgerät die «Lasercam 4» in Betrieb genommen. Das Lasermessgerät kann das Tempo von Fahrzeugen auf eine Distanz von bis zu 600 Metern messen, was fast doppelt soviel ist wie bei den älteren Modellen. Auch kann es sowohl bei Tag als auch bei Nacht eingesetzt werden. Zudem muss es nicht mehr auf ein Stativ montiert werden, sondern kann in der Hand gehalten werden.

Mindestens so wichtig wie Repression seien Information und Prävention. So würden Verkehrsunfälle ausgewertet und gemeinsam mit den Fachstellen des Kantons Strassenführungen und Signalisationen optimiert, um unfallträchtige Stellen zu entschärfen. «Verkehrsunfälle, welche oft viel Leid mit sich bringen und zudem hohe volkswirtschaftliche Kosten verursachen, sollen gar nicht erst entstehen», schreibt die Polizei weiter.

1,2 Prozent der Autofahrer waren zu schnell

Bei 2,4 Millionen Messungen wurden im vergangenen Jahr 28'543 Übertretungen registriert, was rund 1,2 Prozent entspricht. Das generierte Geschwindigkeitsbussen in der Höhe von 3,1 Millionen Franken.

Übrigens: Auch wer im Kanton Luzern unterwegs ist und nun meint, mit ein paar Klicks im Internet bald jederzeit zu wissen, wo die Polizei kontrolliert, irrt sich. Denn die Luzerner Polizei führt zu jeder Tages- und Nachtzeit und im ganzen Kantonsgebiet mit mobilen Geräten oder mit Nachfahrmessungen Tempokontrollen durch. Zudem wird auch die Aktualität der Liste nicht garantiert.