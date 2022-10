Uri: Regierung ebnet Weg für den Ausbau des Windparks Gütsch

Die Richtplananpassung soll aber auch weitere längerfristige Ausbauabsichten aufnehmen, so etwa jene für den Steinbruch Eielen in Attinghausen sowie für weitere Deponien im unteren Reusstal und im Oberland. Zudem bestehe das Bedürfnis der SBB und der Betreiber der Steinabbaugebiete am Vierwaldstättersee, eine Umlademöglichkeit vom See auf die Schiene zu sichern. «Die Umsetzung dieser Vorhaben erfordert jedoch weitergehende Abklärungen in den kommenden Jahren, weshalb diese derzeit noch nicht abschliessend im Richtplan festgesetzt werden können», schreibt die Regierung in der Medienmitteilung.

Im Sinne einer vorsorglichen Planung würden diese Vorhaben im kantonalen Richtplan verankert und die für die weitere Planung relevanten Interessen festgehalten. Der kantonale Richtplan nehme damit seine Aufgabe als frühzeitiges Abstimmungsinstrument zur Steuerung der räumlichen Entwicklung wahr. Weitere Anpassungen des Richtplans ergeben sich durch die Bereinigung der Fruchtfolgeflächen nach Abschluss der Rekultivierung der Böden innerhalb des ehemaligen Neat-Perimeters durch abgeschlossene Planungen der Gemeinden und des Bundes.