Urner Regierungsrat gratuliert Lars Muoser zu Silber

Uri Regierungsrat gratuliert Lars Muoser zu Silber Der 18-Jährige nahm an den Swiss Skills teil und gewann die Silbermedaille – obwohl er seine Ausbildung noch gar nicht abgeschlossen hat. 07.10.2022, 16.55 Uhr

Vorne von links: Christian Gisler, Inhaber Bikewelt Gisler GmbH, Bruder Noel mit Eltern Beat und Fabienne Muoser, Medaillengewinner Lars Muoser, Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg und Yvonne Slongo, Leiterin Amt für Berufsbildung. PD

Über 1000 Berufsleute haben sich kürzlich an den Swiss Skills in Bern gemessen. Unter ihnen auch Lars Muoser aus Schattdorf. Der 18-Jährige gewann beim Wettkampf der Fahrradmechaniker EFZ die Silbermedaille. Speziell an seinem Erfolg: Er hat noch nicht einmal seine Abschlussprüfung hinter sich. Die steht erst im Sommer 2023 an. Aktuell absolviert Lars Muoser sein letztes Lehrjahr beim Urner Fachgeschäft Bikewelt Gisler GmbH in Schattdorf.

Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg überbrachte die Gratulationen des Regierungsrats zu Lars Muosers Erfolg. «Sie müssen besonders positiv aufgefallen sein, dass man Sie während der Lehre an die Berufsmeisterschaften geschickt hat», sagte Jörg gemäss Medienmitteilung des Kantons. Mit solchem Engagement mache Lars Muoser beste Werbung für den Lehrbetrieb und das Handwerk. «Ihre Berufsbilder und das ganze Team haben Sie gut vorbereitet und Ihnen viel beigebracht.»

«Unternehmen brauchen Leute wie Sie»

Lars Muosers Know-how wurde an der Schweizer Meisterschaft intensiv getestet. Unter ständiger Beobachtung der Experten galt es, eine Vielzahl von Problemen zu bewältigen. Besonders bewertet wurden dabei das überlegte Vorgehen und der lösungsorientierte Arbeitsprozess. Eine Silbermedaille noch während der Lehre zu gewinnen, ist herausragend. «Um an einem Schweizer Wettbewerb so gut abzuschneiden, braucht es Talent, Motivation und natürlich einen Arbeitgeber, der die Mitarbeitenden fördert», sagte Jörg. «Die Unternehmen in Uri brauchen Fachleute wie Sie.» (pd)