Samih Sawiris lässt von Marina-Standort Flüelen ab

Kanton Uri Sawiris lässt von Marina-Standort Flüelen ab – an der Isleten wird festgehalten Der ägyptische Grossinvestor informierte am Mittwochnachmittag in Zürich über den Stand der Dinge des Bootshafen-Projekts – und räumte mit Gerüchten auf. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 09.02.2022, 16.35 Uhr

Samih Sawiris möchte an der Isleten ein Marina-Projekt realisieren. Bild: PD

Samih Sawiris ist pikiert. Die harsche Kritik an seiner Idee, an der Isleten und in Flüelen zwei sogenannte Marinas – Bootshäfen umgeben von Gastronomie-, Flanier- und Einkaufsmöglichkeiten – zu erbauen, kränkt den 65-Jährigen. «Fragen darf man immer», findet er. Und das sei diese erste Konfrontation des Projekts mit der Bevölkerung vor rund einem Jahr schliesslich gewesen: eine einfache Frage.

So klar schien das für die Bevölkerung jedoch nicht gewesen zu sein. Seit die Idee für die Marina-Projekte öffentlich wurde, regte sich Widerstand. Stimmen wurden laut, die sich besorgt, verärgert oder gar erzürnt zum Thema äusserten. Sawiris sagt:

«Es kursieren derzeit Gerüchte und Pläne darüber, die so einfach nicht stimmen.»

Er habe lediglich in Erfahrung bringen wollen, ob die Bevölkerung an einem Angebot dieser Art interessiert wäre.

Zumindest in Flüelen ist die Antwort darauf mehr als deutlich: Die Einwohner wollen keine Marina. «Für mich hat sich dieser Standort somit erledigt», sagt Sawiris. Anders sieht es an der Isleten aus. «Seedorf und Isenthal werden von dem Projekt profitieren», äussert sich Sawiris fast so, als seien die Baupläne bereits bewilligt.

Öffentliche Anlage in Isleten geplant

Anders als bisher von vielen angenommen, würde es sich bei der Marina nicht um einen umzäunten und somit für die breite Bevölkerung unzugänglichen Bootshafen, sondern um eine öffentliche Anlage handeln. Durch die geplanten Wohnungen, Gastronomie- und Ladenlokale würde die Marina ein belebter Ort für die Bevölkerung werden, zudem würden viele Arbeitsplätze geschaffen. Um die Natur müsse man sich hierbei keine Sorgen machen, so Sawiris: «Alles ist besser als so, wie es jetzt ist.» Die «beinahe im See liegende» Strasse solle verlegt werden und einer Wiese weichen, die ins Wasser führt. Der Ort werde so zu einem attraktiven Ziel für Badegäste. Auch der bestehende Hafen, der laut Sawiris teilweise in sehr schlechtem Zustand ist, solle rückgebaut und die betroffene Stelle renaturiert werden. Sawiris:

«Es soll wieder so aussehen, wie es vor 200 Jahren ausgesehen hat. Je natürlicher, desto besser.»

Samih Sawiris, ägyptischer Grossinvestor. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

Die Kritik, dass der Autoverkehr durch die neue Anlage massiv zunehmen könnte, negiert Sawiris. «Ich gehe davon aus, dass die Leute das befürchten, weil sie von einem Projekt in der Grösse von Andermatt ausgehen», sagt er. Tatsächlich betrage das Marina-Projekt nicht einmal zehn Prozent dieser Ausmasse. Sawiris erwarte deshalb auch keinen grossen Profit durch die Anlage. «Aber darum geht es mir in erster Linie auch gar nicht.»

Mitte März möchte Sawiris die Bevölkerung über die genaueren Pläne für das Marina-Projekt informieren. Wichtig ist ihm hierbei, dass vor allem die betroffenen Einwohnerinnen und Einwohner von Seedorf und Isenthal zu Wort kommen. «Ich hasse es nämlich, wenn Gemeinden bevormundet werden», sagt Sawiris. Es ginge nicht an, dass Zürcher Stadtbewohnende sagen, ob an der Isleten eine Marina gebaut werden solle oder nicht. Wie wichtig ihm der Austausch mit der Bevölkerung ist, betont Sawiris mehrmals. «Das habe ich in Andermatt gelernt. Man darf nicht meinen, dass man etwas besser weiss als die Anwohnerinnen und Anwohner.»

