Ringerriege Schattdorf startet Nachwuchsprojekt Future Champions

Uri Schattdorfer Ringer starten zehnjähriges Nachwuchsprojekt Mit dem Projekt «Future Champions» will die Ringerriege Schattdorf Nachwuchs gewinnen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist die ganze Ringerriege involviert. 17.02.2022, 17.40 Uhr

Die Ringerriege Schattdorf hat aktuell zwar genug Nachwuchs. Sie schaut aber in die Zukunft – und hat darum das Projekt «Future Champions» gestartet, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Die Ziele des Projekts sind, konstant Nachwuchs zu gewinnen, diesen zu fördern und nachhaltig in den Verein zu integrieren. Dazu brauche es den ganzen Verein: Die Strukturen müssen passen, und der Verein muss breit abgestützt sein. Beim Projekt gehe es aber nicht nur darum, den Nachwuchsbereich weiterzuentwickeln, sondern die Ringerriege Schattdorf als Gesamtprodukt. Auf Unterstützung kann der Verein zählen: Beim Crowdfunding auf der Plattform «I believe in you» war der gewünschte Betrag innerhalb kürzester Zeit zusammen.

Damit die Ringerriege Schattdorf auch in Zukunft genug Nachwuchs hat, hat sie das Projekt «Future Champions» gestartet. Bild: PD

Die Idee für das Projekt «Future Champions» hatte Sven Gamma. Seit 1998 ist der 31-Jährige in der Ringerriege Schattdorf und leitet nun das Projekt. «Das Wohl der Ringerriege Schattdorf lag mir schon immer am Herzen – als neuer Sportchef natürlich speziell», sagt er. «Der Nachwuchs ist unser Kapital, unsere Zukunft und daher auch meine Motivation, in die es sich lohnt, Energie zu investieren. Das braucht viel Zeit und Geduld – aber ich bin mir sicher, das Projekt wird sich auszahlen.»

Simon Gerig ist im dreiköpfigen Projektteam für Werbung und Sponsoring verantwortlich. «Ringen ist extrem vielseitig», meint er. Die Sportart, die zu den ältesten der Welt zählt, erfordere Technik, Kraft, Ausdauer und gebe Selbstvertrauen. «Im Privatleben wie auch im Berufsalltag: Ringen hat mir viele Fähigkeiten und Eigenschaften mitgegeben, dank derer ich heute Situationen gekonnt meistern kann. Diese Lebensschule möchte ich so vielen Kindern wie möglich anbieten und mit auf den Weg geben.» Als drittes Mitglied in der Projektleitung ist Mario Jauch engagiert. Der Cheftrainer Jugend kümmert sich um den derzeitigen Nachwuchs und ist hoch motiviert, mehr Mädchen und Jungen zum Ringen zu bringen.

Das Projektteam von «Future Champions» (von links): Sven Gamma, Simon Gerig und Mario Jauch. Bild: PD

Vorbilder sind bei den «Future Champions» wichtig

Auch der Erfolg der Sportlerinnen und Sportler sei wichtig – allein schon, weil dieser anspornt. Die erste Mannschaft der Schattdorfer kämpft in der Nationalliga A, langfristig soll sie – nicht zuletzt dank dieses Projekts – in die Top-3-Teams dieser Liga aufschliessen. Nicolas Christen kämpfte jahrelang auf internationaler Ebene. Thomas Epp gewann Junioren-EM-Bronze, seine Schwester Anja Epp gewann erst vergangenes Jahr ein internationales Ringerinnen-Turnier in Berlin. Sie sind die Vorbilder bei «Future Champions».

«Wir haben schon bald festgestellt, dass fast alle Mitglieder über Kontakte zur Ringerriege gestossen sind», sagt Simon Gerig. «Für uns war klar, dass das einer der Hauptansatzpunkte des Projekts sein wird.» An einem Workshop, der zugleich den Startschuss des zehnjährigen Projekts bedeutete, sammelten zwölf eingeladene Gäste – darunter Funktionäre, Eltern, Ringer, Lehrerinnen – Ideen, wie die RRS künftig ihren Nachwuchsbereich weiter aufstocken könnte.

Vorbilder sind für den Nachwuchs wichtig. Sie ringen mit grosser Freude und grossem Erfolg (von hinten links): Nicolas Christen, Thomas Epp, Delia Gisler und Levin Tresch. Bild: PD

Das Thema Nachwuchs betrifft nicht nur den Sport

Das Projekt «Future Champions» ist auf zehn Jahre angelegt. Das Projektteam hat bereits einen Zehn-Jahres-Plan ausgearbeitet, wann in welchem Bereich Vollgas gegeben werde. Derzeit befindet es sich in Phase 1: «Armklammer». In dieser Phase stehen Analyse, Neuausrichtung und Ideenfindung im Vordergrund. Phase 2, «der Hüfter» genannt, beinhaltet Reflexion und Optimierung. Schlussphase 3 diene der Perfektionierung und heisst darum «Schultersieg».

Die Nachwuchsgewinnung stehe in allen Phasen im Vordergrund. Nach der ersten intensiven Phase in diesem Bereich arbeitet sich das Team die Altersstufen hoch, um für eine nachhaltige Integration der Kinder zu sorgen.

Das Projekt «Future Champions» braucht auch Finanzen. Goldsponsor ist die Urner Kantonalbank. Weiter kann das Projektteam auf die Unterstützung von Silbersponsor Restaurant Brückli Schattdorf sowie Bronzesponsor Arnold Reklamen zurückgreifen. Das Startkapital von 4800 Franken kam auch über die Crowdfunding-Plattform «I believe in you» zusammen. «Auch einige andere Schweizer Vereine haben uns unterstützt», freut sich Simon Gerig. Und was ihn und das Leitungsteam besonders freut: Einige der Vereine interessieren sich auch sehr für «Future Champions». Denn schliesslich betrifft das Thema Nachwuchs alle – nicht nur im Sport, sondern auch in der Geschäftswelt. (pd/cn)