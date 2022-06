Schützenfest gibt Impulse für die Urner Wirtschaft

Uri Schützenfest als «Gast&Geber» gibt Impulse für die Wirtschaft Das Kantonale Schützenfest leistet diesen Sommer einen beachtlichen Beitrag zum Tourismus im Kanton Uri. Das ist Grund genug, um bei der Kampagne «Gast&Geber» mitzuwirken. 22.06.2022, 18.37 Uhr

Das OK des diesjährigen Urner Kantonalen Schützenfestes (von links): Adrian Zurfluh, Christian Simmen, Adi Arnold, Beat Stadler, Belinda Simmen, Urban Camenzind und Thomas Imholz. Bild: Brigitte Hächler (Altdorf, 11. Juni 2022)

Das OK des Urner Kantonalen Schützenfests macht mit bei der Kampagne «Gast&Geber» der beiden Urner Tourismusorganisationen. Das Kantonale Schützenfest leistet diesen Sommer einen beachtlichen Beitrag zum Tourismus im Kanton Uri, heisst es in der Mitteilung des OK. Den rund 9000 angemeldeten Schützinnen und Schützen und zahlreichen Schlachtenbummlern und Angehörigen, die die Teilnehmenden begleiten, soll es im Festzentrum, auf den Wettkampfständen und generell im Kanton Uri wohl sein und sie sollen sich als Gäste willkommen fühlen.

«Die Kampagne verfolgt das Ziel, die Urnerinnen und Urner für den Tourismus in unserem Kanton zu sensibilisieren und ihnen aufzuzeigen, wie dieser die Wirtschaft ankurbelt», so das OK. Dazu tragen auch die vielfältigen und zahlreichen Veranstaltungen von der Fasnacht über die Chilbi bis zu Theaterinszenierungen und Open Airs bei, die Uri zur attraktiven Ferien- und Freizeitregion machen.

Einheimische Produkte im grossen Stil präsentieren

Die Ziele der Kampagne decken sich mit den Aktivitäten des Schützenfest-OK. «Unser OK trägt die Botschaften mit und wir werden uns dafür einsetzen», hält OK-Präsident Urban Camenzind fest. «Generell leistet unser Schützenfest einen wertvollen Beitrag, indem wir einheimische Produkte im grossen Stil im Gabentempel anbieten.» Auch in der Gastronomie im Festzentrum und auf den Schiessplätzen sei man bestrebt, einheimische Produkte zu servieren. (pd/RIN)

Weitere Infos gibt es unter: gastundgeber.ch.