Urner Schulgesetz soll Revision erhalten

Uri Schulgesetz erhält ein Facelifting Das Bildungsangebot hat sich in zwanzig Jahren weiterentwickelt: Schulsozialarbeiter, Tagesstrukturen, universitäre Ausbildungen oder Musikunterricht auf Sek II sollen nun im Gesetz verankert werden. Florian Arnold 21.04.2022

Das ABC ist noch dasselbe – doch heute lernen es die Kinder anders als noch vor 20 Jahren. Kein Wunder also, dass auch das geltende Schulgesetz von 2002 ein Facelifting benötigt. Bildungsdirektor Beat Jörg betont: «Das aktuelle Bildungssystem ist in Uri breit akzeptiert und hat sich bewährt.» Aber es liege in der Natur der Sache, dass sich das System weiterentwickelt habe. Mit der Revision des Gesetzes soll nun vor allem Bewährtes gefestigt werden. Neu wird das Berufs- und Weiterbildungsgesetz ins Schulgesetz integriert, wobei gewisse Normen in die entsprechende Verordnung verschoben werden. Die Revision biete die Gelegenheit. Das Vorhaben sei in der Vernehmlassung auf viel Zustimmung gestossen.

Weiter verankert wird der Grundsatz «Integration vor Separation». Der Kanton Uri hat sich dem entsprechenden Sonderpädagogik-Konkordat angeschlossen. «Die aktuell gelebte Praxis wird weitergeführt», laute die Meinung der Regierung. Dies sei auch in der Vernehmlassung unbestritten.

Hürden für Privatschulen bleiben hoch

Neu geregelt wird die Aufsicht von Privatschulen. «Unser Wunsch ist es nicht, Privatschulen zu fördern», betont Jörg. Der Erziehungsrat wäre künftig zuständig für die Aufsicht von Privatschulen, welche unter die obligatorische Schulzeit fallen, ab Sekundarstufe II kümmert sich der Regierungsrat. «Die Hürden, eine Privatschule in Uri betreiben zu können, bleiben weiterhin sehr hoch», sagt der Bildungsdirektor. «Das Gesetz soll damit auch unterstreichen, dass die Qualität der Urner Volksschulen sehr gut ist.» Mit der chinesischen Schule im St.Josef wird bereits eine Privatschule in Uri betrieben. Man pflege «eine gute Partnerschaft», so Jörg.

Bildungsdirektor Beat Jörg. Bild: Urs Hanhart / Urner Zeitung

Auch in der universitären Bildung mischt Uri mittlerweile mit. Das «Institut Kulturen der Alpen» und das «Logistikum» befinden sich im Aufbau. Hierzu wird die gesetzliche Grundlage zur Unterstützung und Beteiligung des Kantons an Forschungsinstitutionen geschaffen. Über die Mitfinanzierung befindet der Landrat. Das Institut sei gut gestartet und löse auch mediales Echo aus. «Dieses tertiäre Bildungsangebot ist nicht nur ein Strohfeuer, sondern wird sich in der Branche etablieren», ist Jörg überzeugt. Die Kosten von rund einer halben Million Franken jährlich seien gerechtfertigt. Mit verhältnismässig wenig Mitteln im «Bildungskuchen» von rund 65 Millionen Franken könne man den Kanton ins Schaufenster rücken.

Tagesstrukturen müssen unterstützt werden

Gesetzlich festhalten will man auch Tagesschulen. Mittlerweile wird ein entsprechendes Modell am Kollegi umgesetzt. Die Verpflegung vor Ort ermögliche kürzere Mittagspausen und damit einen früheren Feierabend. «Solche Strukturen eröffnen Familien wieder den Arbeitsmarkt», erläutert der Bildungsdirektor. Den entsprechenden Artikel hat die Bildungskommission des Landrats sogar noch verschärft: Demnach stellen die Gemeinden und der Kanton diese bedarfsgerechten Angebote zur Verfügung. Der Kanton muss die Angebote der Gemeinden mit Beiträgen unterstützen.

Am Kollegi Altdorf wurde eine Tagesschule eingerichtet. Bild: Christian Tschümperlin / Archiv Urner Zeitung

In mehreren Gemeinden zum Einsatz kommen schon heute Schulsozialarbeiter. Bereits haben 70 Prozent der Schülerinnen und Schüler Zugang. Hier will die Regierung nun für Chancengleichheit sorgen. Dasselbe gilt für Schulleitungen und Heilpädagogen, die auch ihren Platz im neuen Gesetz finden.

Das neue Gesetz soll Schülerinnen und Schülern auch Langzeiturlaub ermöglichen. Die bisherigen unterschiedlichen Handhabungen werden dadurch gleichgeschaltet, die Details werden auf Verordnungsstufe geregelt. Jörg sieht dabei vor allem eine Steigerung der Attraktivität für junge Familien. Teilzeitlehrpersonen waren bisher benachteiligt, was die Altersentlastung anging. Neu soll es diesbezüglich eine fairere Lösung geben.

Leichter finanzieller Anstieg

Eine weitere materielle Änderung betrifft die Musikschule Uri. Dass der freiwillige Unterricht auch auf der Sekundarstufe II vom Kanton mitgetragen wird, soll nun auch im Gesetz so erwähnt werden. Gegen die Bestimmung, dass die Gemeinden die nötige Infrastruktur wie Instrumente zur Verfügung stellen müssten, hatte es in der Vernehmlassung Opposition gegeben. Die Instrumente wurden deshalb aus der Vorlage gestrichen.

Die finanziellen Auswirkungen des neuen Gesetzes erachtet die Regierung als verkraftbar. Zusätzliche Kosten fallen für die Förderung der Forschung, die Tagesstrukturen und Tagesschulen, für die Altersreduktionen für Teilzeitlehrpersonen sowie für die Schulsozialarbeit an.

