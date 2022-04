Neue Leiterin der Demenz-Fachstelle in Altdorf spricht über Tabus

Uri / Schwyz Neue Leiterin der Demenz-Fachstelle: «Das Tabu soll aufgebrochen werden» Die 33-jährige Yoelle Gisler hat sich dem Thema Alzheimer und Demenz verschrieben. Im Interview spricht sie über ihre Beratungen und Anzeichen, die auf eine Erkrankung hinweisen. Florian Arnold Jetzt kommentieren 19.04.2022, 05.00 Uhr

Yoelle Gisler, Sie sind eine junge Frau. Woher kommt Ihr Interesse an Demenz?

Yoelle Gisler: Mit 13 hatte ich meine erste Begegnung mit einem Menschen mit Demenz, den ich kennen lernte, als ich meine Mutter bei ihrer Arbeit in einer Demenzabteilung begleitete. Ich erinnere mich, dass ich mit dem Mann vor einem Spiegel stand und er hinein gewinkt hat und zu mir sagte: «Schau, da winken uns zwei». Er hat sich selbst nicht erkannt. Seitdem hat mich das Gebiet sehr interessiert und ich habe schon als Jugendliche Bücher zum Thema gelesen. Meine Berufswahl war ab da klar.

Wie kam es, dass Sie nun die Leitung der Demenzfachstelle übernommen haben?

Zuvor war ich Teamleiterin der Demenzabteilung im Altersheim Spannort in Erstfeld. Als das Angebot kam, die Fachstelle zu leiten, war das für mich die richtige Herausforderung. Ich weiss, dass mir das Beraten und die Arbeit mit Angehörigen grosse Freude macht. Das kam auf der Abteilung etwas zu kurz. Zunächst habe ich dieses Amt zu 30 Prozent und schliesslich komplett übernommen.

Yoelle Gisler ist die neue Leiterin der Fachstelle Demenz von Alzheimer Uri/Schwyz. Florian Arnold / Urner Zeitung

Yoelle Gisler Zur Person Die neue Leiterin der Fachstelle Demenz von Alzheimer Uri/Schwyz heisst Yoelle Gisler. Die 33-Jährige ist in Altdorf aufgewachsen und absolvierte nach der Sekundarschule und der Fachmittelschule mit Fachrichtung Gesundheit eine Ausbildung als Fachangestellte Gesundheit. Sie war in verschiedenen Altersheimen sowie in der BSZ-Stiftung tätig, die sich um Menschen mit Beeinträchtigungen kümmert. Weitergebildet hat sie sich zur Fachfrau Langzeitpflege und Betreuung. Zuletzt war Yoelle Gisler Teamleiterin der Demenzabteilung des Altersheims Spannort in Erstfeld, ehe sie im September 2021 die Fachstelle für Demenz übernahm.

Demenz ist ein Tabuthema. Wie begegnen Sie dem?

Ich hoffe, dass das Tabu durch unsere Sensibilisierungsarbeit, durch Fachvorträge und Publikationen etwas aufgebrochen werden kann. Ich merke, dass das Tabu bereits weniger stark ist als noch vor wenigen Jahren. Durch unsere Arbeit sollen sich die Betroffenen und die Angehörigen mehr trauen, darüber zu sprechen und auch Hilfe anzunehmen.

Braucht es viel Überwindung, dass man einen Termin bei Ihnen bucht?

Es braucht vermutlich Situationen, in denen man wirklich nicht mehr kann und selbst an den Anschlag kommt. Oft ist es auch das Umfeld, das darauf aufmerksam macht, dass Hilfe nötig ist. Der erste Schritt ist wie immer der schwerste. Danach kommt die Erleichterung. ich stelle fest, dass die Hemmschwelle bei Töchtern und Söhnen etwas geringer ist als bei Ehe- und Lebenspartnern. Das ist wohl mit der emotionalen Bindung und der Generation «bis dass der Tod uns scheidet» zu erklären. «Ich kann doch meinen Mann nicht abgeben», höre ich oft.

Dabei wäre ein Heimeintritt vielleicht besser?

Es kann eine Erleichterung sein. Und die Zeit, die man miteinander hat, ist mit mehr Qualität gefüllt. Die betreuende Angehörige kommt wahrscheinlich entspannter zu Besuch und verträgt mehr, als wenn sie 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche mit der Betreuung beschäftig ist. Da ist es selbstverständlich, dass man irgendwann nicht mehr kann. Sich von der emotionalen Bindung zu lösen, ist sicher schwer. Aber ich versuche aufzuzeigen, dass sich niemand schuldig fühlen muss. Es bringt nichts, wenn man als Angehörige selbst krank wird, weil man sich die ganze Zeit abarbeitet.

Ihre Fachstelle ist sehr gemütlich eingerichtet, beinahe wie eine Stube. Wie muss man sich eine Sitzung bei Ihnen vorstellen?

Zu mir kommen vor allem betreuende Angehörige ohne die Betroffenen. Das Zimmer ist so eingerichtet, damit sich die Personen wohl fühlen. Es soll eine Atmosphäre sein, in der sie sich getrauen, zu sprechen. Am Anfang ist es so, dass die Betreuenden ihre Situation genau schildern. Dabei geht es auch darum, Ballast abzuladen. Vielen tut das Reden gut, es entstehen aber auch viele Fragen, auf die ich eingehen kann. Ich gebe dann Unterlagen mit zum Beispiel für Entlastungsangebote, den Mahlzeitendienst oder ein Tagesheim, damit sich die Betreuenden auch mal eine Auszeit nehmen können.

Und die Menschen mit Demenz sind nicht dabei?

Die Gespräche laufen etwas weniger offen ab, wenn die betroffene Person selbst dabei ist. Es gibt aber natürlich auch Beratungen mit den Betroffenen, gerade etwa, wenn sie jünger sind.

Junge Menschen können auch an Demenz erkranken?

Die Tendenz ist leider zunehmend, was unter anderem damit zusammenhängt, dass man heute mehr Untersuchungen macht. Der Unterschied ist, dass bei jüngeren Menschen die Demenz nicht mit dem Gedächtnisverlust beginnt, sondern eher mit einem veränderten Verhalten. Die Symptome sind dabei ähnlich, wie wenn sich jemand überarbeitet oder mit einem Burnout kämpft. Dabei gibt es praktisch keine Altersgrenze. Ich hatte hier schon 37- und 42-Jährige und habe kürzlich von einer 12-jährigen Betroffenen gelesen.

Jede und jeder vergisst im Alltag mal etwas. Wo liegt da der Unterschied zu einer Demenz?

Hier den genauen Unterschied zu finden, ist eine Gratwanderung. Es kommt etwas darauf an, wie die Person vorher war. Wenn man den Schlüssel jeden Tag nicht mehr findet oder ihn im Kühlschrank verstaut, ist das schon eher ein Anzeichen. Man darf auch nicht vergessen, dass es eine Altersvergesslichkeit gibt, die keine Demenz ist. Wenn man vergisst, das Brot vom Beck nach Hause zu nehmen, muss man sich auch fragen, ob man genug getrunken hat, oder ob nicht ein Infekt dafür verantwortlich sein könnte. Wenn man alles ausgeschlossen hat, könnte eine Abklärung das richtige sein. Der Hausarzt ist dafür die richtige Ansprechstelle.

In welchen Momenten sollten Angehörige hellhörig werden?

Beispielsweise wenn man zu Hause alles verlegt, Namen vergisst, Personen nicht erkennt, den Kochherd oder den Backofen nicht mehr abstellt, im Kühlschrank viele Lebensmittel ablaufen und im Haushalt plötzlich nicht mehr die Reinlichkeit herrscht, die man sich gewohnt war – ohne natürlich, dass die Person vielleicht körperlich eingeschränkt ist. Man muss sich auch bewusst sein, dass sich Menschen mit Demenz auch oft durchschummeln und auf Fragen mit allgemeinen Sätzen ausweichen. Wenn man fragt: «Was hast du heute zu Mittag gegessen?» heisst es etwa «Es war etwas gutes.» In solchen Situationen kann es aber auch schwierig sein, nachzufragen. Denn man will die Person ja auch nicht blossstellen. Aber es sind vor allem Dinge, die mit dem Kurzzeitgedächtnis zusammenhängen, also mit Ereignissen, die maximal einen Tag zurückliegen.

Angenommen, die Demenz ist diagnostiziert: Wie soll man sich im Anfangsstadium verhalten?

Ich rate sicher dazu, jeden Moment miteinander noch zu geniessen, und Dinge zu unternehmen, die man später vielleicht nicht mehr kann. Etwa an Orte reisen, welche die Person sehr gut mag. Um mit der Krankheit umzugehen, muss man sich vor allem an den guten Momenten orientieren, die es immer wieder gibt. Es ist nicht alles schlecht. Man sollte sich einfach bewusst sein, dass die Krankheit nicht heilbar ist. Mit so genannten «Anti-Dementiva» kann man den Verlauf nur etwas herauszögern, aber dies vor allem im Anfangsstadium.

Und was ist mit Prävention? Kann man sich vor der Krankheit gegen Demenz schützen?

Mit Gedächtnistraining kann man die Hirnleistung zu einem gewissen Grad trainieren und ein ungesunder Lebensstil dürfte die Krankheit eher fördern. Das heisst aber nicht, dass man mit viel Bewegung und einer ausgewogenen Ernährung keine Demenz bekommen kann. Es gibt auch gesunde Menschen, die sportlich waren und weder geraucht noch getrunken haben, die daran erkranken.

Sie sind in Ihrem Job mit dem Schicksal von Menschen konfrontiert. Wie schaffen Sie da einen Ausgleich?

Mein Ausgleich ist die Natur. Ich merke, dass ich sie nach intensiven Beratungen brauche. Ich muss mich bewegen und den Kopf lüften. Auch in meinem vorherigen Job war ich mit dem Abschiednehmen und dem Tod konfrontiert. Damit lernt man mit Berufserfahrung umzugehen. Aber es braucht die Balance dazu.

Das Angebot ist breit Die Demenzfachstelle Uri/Schwyz bietet Einzelberatungen an. Diese sind für Personen aus dem Kanton Schwyz sowie aus den meisten Urner Gemeinden mit Ausnahme von Erstfeld, Attinghausen und Hospental gratis, da die restlichen Gemeinden eine Leistungsvereinbarung eingegangen sind. Daneben werden auch zwei Angehörigen-Gruppen betreut: Eine für Söhne und Töchter, sowie für Lebens- und Ehepartner. Daneben bietet die Fachstelle Fachvorträge an, organisiert Informationsveranstaltungen und ist an Marktständen präsent. Zum Angebot gehören auch Sensibilisierungs-Vorträge und Schulungen für Berufsgruppen, die mit Menschen mit Demenz in Berührung kommen könnten, wie etwa Coiffeure und Polizistinnen.

