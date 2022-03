Seelisberg: Aussichtsplattform Schillerbalkon wird saniert

Uri Seelisberg: Aussichtsplattform wird saniert und erhält einen Fotospot Vom 21. März bis voraussichtlich Ende September werden die im Herbst 2019 unterbrochenen Sanierungsarbeiten am sogenannten Schillerbalkon fortgesetzt. Kostenpunkt: 1,5 Millionen Franken. Carmen Epp 16.03.2022, 13.41 Uhr

Der Schillerbalkon mit Blick auf den Urnersee. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 1. Juni 2019)

Der Schillerbalkon ist eine beliebte Aussichtsplattform mit Gehweg und Parkplätzen an der Seelisbergstrasse. Zahlreiche Touristinnen und Touristen machen hier jeweils Halt, um den Ausblick über den Urnersee einzufangen.

Messpunkte um Zentimeter verschoben

Seit einigen Jahren weist die Plattform jedoch kontinuierliche Verformungen an, wie die Urner Baudirektion in einer Mitteilung schreibt. «Messpunkte haben sich im Verlauf der letzten Jahre zum Teil um Zentimeter verschoben.» Die Folge: Risse im Gehweg, im Belag des Schillerbalkons und in Bereichen der Plattform.

Im September 2019 wurden die begonnenen Sanierungsarbeiten unterbrochen und ins Unterhaltsprogramm 2020–2023 verschoben. Nun werden die Arbeiten wieder aufgenommen, wie die Baudirektion schreibt.

Der Schillerbalkon in Seelisberg (gelb markiert) wird umfassend saniert. Bild: Baudirektion Uri

Dafür wird die bestehende Natursteinmauer komplett abgebrochen und bis auf den Felsen abgetragen. Die Böschung wird mit einer Spritzbetonwand und permanenten Ankern gesichert. Anschliessend wird eine Stahlbetonplatte erstellt. Im Gehwegbereich wird der Belag komplett, im Strassenbereich teilweise ersetzt. Auch die Randsteine und das Geländer werden erneuert. Zur Überwachung des Bauwerks werden Mess- und Kontrollanker gesetzt.

Baustelle ist immer einspurig befahrbar

Die Arbeiten beginnen am 21. März und dauern gemäss Mitteilung der Baudirektion bis voraussichtlich Ende September. Für Sommer 2023 ist dann der Einbau des Deckbelags im betroffenen Abschnitt geplant. «Die bestehenden drei Parkfelder stehen nach der Sanierung an gleicher Stelle wie zuvor zur Verfügung», heisst es in der Mitteilung weiter.

Der «Weg der Schweiz» bleibt während der gesamten Bauzeit begehbar. Der Verkehr wird im Baustellenbereich mit einer Lichtsignalanlage einspurig geführt und die Fahrgasse mit im Belag befestigten, provisorischen Längsabschrankungen abgetrennt. Blaulichtfahrzeuge und der öffentliche Verkehr können die Strasse jederzeit passieren. Und auch die Zufahrt zum Quartier Postegg sei gewährleistet.

Drei Fotospots in der Gemeinde Seelisberg

Der Schillerbalkon wird nicht nur saniert; er erhält auch einen Fotospot, wie aus einem Eintrag im Amtsblatt hervorgeht. Bauherrin ist die IG Wiege der Schweiz, der Zusammenschluss der Erlebnisregion Mythen mit Schwyz Tourismus, der Tourismusregion Klewenalp und Uri Tourismus. Letztere hat die Projektleitung inne.

Bei diesem Foto- oder Instaspot handelt es sich um eine 1,8 Meter hohe und schlichte Stele mit dem «Weg der Schweiz»-Logo. In eine Kerbe des Kreuzes kann das Smartphone für ein Selfie mit definiertem Bildausschnitt gestellt werden. «So erhalten Touristinnen und Touristen ein schönes Erinnerungsbild und machen im Idealfall via soziale Medien gleich auch noch Werbung für die Region», erklärt Maurus Stöckli, Geschäftsführer von Uri Tourismus und Projektleiter.

So sieht ein Fotospot – im Bild auf dem Rütli – aus. Visualisierung: PD

Neben dem Schillerbalkon ist auch auf der Treibstrasse und im Waldweidli ein solcher Fotospot in der Gemeinde Seelisberg geplant, wie es im Amtsblatt heisst. Im gesamten Erlebnisraum der IG Wiege der Schweiz sind bisher 15 solcher Fotospots geplant, elf davon liegen auf Urner Kantonsgebiet, wie Stöckli ausführt: Neben den drei Fotospots in der Gemeinde Seelisberg sind zwei in der Gemeinde Seedorf und je einer auf dem Rütli und in den Gemeinden Altdorf, Bürglen, Flüelen, Isental und Sisikon geplant.