Standaktion der Kantonspolizei Uri zum Schutz vor Einbrüchen

Uri Sich vor Einbrüchen schützen: Polizei informiert an Standaktionen Mit dem Wechsel auf die Winterzeit wird es abends wieder früher dunkel, die Gefahr durch Einbrüche steigt dadurch. Mit Informationen will die Urner Kantonspolizei auf die Thematik aufmerksam machen. 27.10.2022, 14.20 Uhr

Die Kantonspolizei Uri ist ab nächster Woche wieder vermehrt auf Patrouillen unterwegs. Bild: Urner Zeitung

Am Montag, 31. Oktober, findet der Nationale Tag des Einbruchschutzes statt. Dieser findet jedes Jahr am ersten Montag nach dem Wechsel von der Sommer- auf die Winterzeit statt. «Der Zeitpunkt des Präventionstages wurde ganz bewusst gewählt, denn durch die Zeitumstellung wird es abends früher dunkel und Einbrecher können im Schutz der Dämmerung leichter einbrechen, während die Bewohnerinnen und Bewohner oft noch bei der Arbeit sind», hält die Kantonspolizei Uri in einer Medienmitteilung fest. Umso wichtiger sei es, die Bevölkerung zum Thema Einbruchsschutz zu informieren.

Erhöhte Präsenz auf der Strasse

Die Kantonspolizei Uri wird am Samstag, 29. Oktober, deshalb mit Standaktionen präsent sein. Zum einen ist sie von 9 bis 12 Uhr im Einkaufscenter Urnertor, Bürglen, anzutreffen. Am Nachmittag von 13 bis 16 Uhr werden Vertreterinnen und Vertreter der Kantonspolizei zudem im Shoppingcenter Tellpark in Schattdorf über die Möglichkeiten, sich zu schützen, informieren. Sie zeigen zudem die Gefahren der Cyberkriminalität auf und geben wertvolle Tipps zur Prävention.

Zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner wird die Kantonspolizei zudem ab nächster Woche wieder mit erhöhter Patrouillenpräsenz in den Wohnquartieren unterwegs sein. (inf)

Weitere Informationen zum Nationalen Tag des Einbruchschutzes 2022 finden sich unter www.gemeinsam-gegen-einbruch.ch und www.skppsc.ch