Ferien(s)pass Uri besucht neues Kantonsspital

Uri Sie gehen in den Ferien freiwillig ins Spital – und legen sich den Arm in den Gips Der Ferien(s)pass inspizierte das neue Kantonsspital. Mit Gips und Operationshaube ging's auf den Rundgang. Matthias Piazza

«Ich wohne in der Nähe und wollte darum das neue Spital besuchen», sagte Maria Obad (10). Am Mittwoch bot sich für die Altdorfer Schülerin die perfekte Gelegenheit. Mit dem Urner Ferien(s)pass besuchte sie mit weiteren Urner Schülerinnen und Schülern das in diesem Juni eröffnete neue Kantonsspital.

Die Schar kam an diesem Nachmittag auf ihre Kosten. Es blieb nicht beim blossen Zuschauen und Erklärungen. Zwar hatten die Kinder beim ersten Posten etwas Pech. Das Ambulanzfahrzeug war gerade unterwegs, an einem Einsatz.

Die Kinder zeigen ihren Gips. Bild: Matthias Piazza (Altdorf, 5. Oktober 2022)

Programmgemäss verlief es dafür im Gipsraum, wo die Kinder von den Mitarbeitenden Laura Dittli und Christoph Gamma empfangen und in die Welt des medizinischen Gipsens eingeführt wurden – nicht nur theoretisch. Als die Frage auftauchte, wer schon einmal einen Gips trug, gingen nur wenige Hände in die Höhe. Das sollte sich bald ändern. Denn nun durften sich alle einen Gips am Arm anlegen lassen. Für Maria Obad, wie für die meisten anderen, eine Premiere und daher ein ungewohntes Gefühl. «Es fühlt sich warm an», meinte sie dazu. Der Spass überwog bei der Gruppe, zumal der Gips mit dem eigenen Namen beschriftet wurde.

Eingegipst ging's danach in den Operationssaal. Genauer gesagt, in den Raum davor, Schleuse genannt, wo die Patienten nach einer Operation vom Operationstisch auf das Spitalbett umgebettet werden oder umgekehrt. Hygiene ist hier ein ganz grosses Thema. Operationshauben auf dem Kopf verhindern, dass Haare in die Operationswunde kommen könnten, erfuhren hier die Kinder aus erster Hand und durften sich gleich selbst eine solche anziehen.

Mit grüner Haube und Gips am Arm ging's in den untersten Stock, in die Küche, wo alles ein Vielfaches grösser ist, als es sich die Kinder von zu Hause gewohnt sind. Statt eines Kühlschranks etwa verhindern hier begehbare Kühlräume, dass die Lebensmittel nicht verderben.

Es wird ja auch nicht nur für eine Familie gekocht, wie die Zahlen veranschaulichen. Zwischen 40 und 60 Mahlzeiten werden für die Patienten täglich für den Mittag zubereitet, dazu kommen gegen 60 Mahlzeiten für die Spitex und rund 120 Mittagessen für die Spitalmitarbeitenden.

Dieses Jahr mit Teilnehmendenrekord

Der Besuch im Kantonsspital Uri ist ein Klassiker im Angebot des Ferien(s)passes Uri, der am Mittwochnachmittag zweimal durchgeführt wurde. «Beide Anlässe sind mit je 16 Teilnehmenden ausgebucht», sagt Flavia Walker vom 15-köpfigen Leitungsteam.

Unter den rund 120 Angeboten seien zudem vor allem Anlässe mit Tieren wie etwa Ponyreiten oder der Besuch des Tierspitals in Zürich, aber auch ein Ausflug auf den Flughafen Zürich, sehr beliebt. 874 Kinder und Jugendliche nehmen am diesjährigen Urner Ferien(s)pass teil, der im Zweijahresrhythmus jeweils in der ersten Herbstferienwoche stattfindet. Flavia Walker spricht von einem Teilnehmendenrekord.

Weil Kinder je nach Wohnort einen langen Anreiseweg nach Altdorf haben, können sie bei Bedarf dieses Jahr erstmals im «Türmli»-Café in Altdorf zu Mittag essen. Davon machen laut Flavia Walker täglich zwischen 15 und 20 Kinder Gebrauch.

