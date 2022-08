Sex mit Minderjähriger landet vor dem Landgericht Uri

Kanton Uri Snapchat-Date endet vor Gericht War der Geschlechtsverkehr auf einer öffentlichen Toilette einvernehmlich oder hat ein damals 19-Jähriger die vier Jahre jüngere Social-Media-Bekanntschaft vergewaltigt? Mit dieser Frage beschäftigt sich nun das Landgericht Uri. Carmen Epp 30.08.2022, 19.35 Uhr

Pornografie, sexuelle Handlungen mit Kindern, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, geringfügiger Diebstahl und Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz: Wegen dieser Vorwürfe musste sich ein heute 22-Jähriger aus dem Kanton Zürich am Dienstag, 30. August, vor der strafrechtlichen Abteilung des Landgerichts Uri verantworten.

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, einer damals 15-jährigen Urnerin über die Social-Media-Plattform Snapchat ein sogenanntes Dickpic, also ein Bild seines erigierten Penis, geschickt und sie beim späteren Treffen in einer öffentlichen Toilette in Uri genötigt und vergewaltigt zu haben. Ausserdem soll er ihr danach ein Handyladegerät entwendet haben.

Beschuldigter: «Abgemacht, dass es zu Sex kommen wird»

An der Verhandlung, die zum Schutz des nach wie vor minderjährigen Opfers unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, bestritt der Beschuldigte die genannten Vorwürfe. Einzig den Besitz von 3,5 Gramm Amphetamin, die bei der Hausdurchsuchung sichergestellt worden waren, gab er zu.

Es sei von Anfang an klar gewesen, dass sie beim Treffen Sex haben werden, führte der Beschuldigte vor Gericht aus. Der 22-Jährige sagte:

«Wir haben das vorher im Chat besprochen und abgemacht.»

Als sie ihn dann beim Treffen in eine öffentliche Toilette geführt habe, sei für ihn klar gewesen, dass sie dort Sex haben möchte. Anzeichen dafür, dass sie nicht möchte, habe es keine gegeben, sagte der Beschuldigte auf mehrfache Nachfrage des Landgerichtspräsidenten II. Auch habe er nicht gewusst, dass seine Chatbekanntschaft erst 15 Jahre alt war. Er versicherte:

«Ich habe sie vom Äusseren her älter geschätzt, mindestens 17.»

Das mutmassliche Opfer, das als Privatklägerin am Verfahren teilnahm, verliess während der Befragung des Beschuldigten unter Tränen und in Begleitung ihrer Psychotherapeutin den Verhandlungssaal. Sie selber wurde während der Verhandlung nicht befragt. Stattdessen gab eine vorgeladene Zeugin Einblick darin, was an jenem Tag aus Sicht der Minderjährigen passiert ist. Diese habe die Zeugin nach dem Treffen mit dem Beschuldigten unter Tränen angerufen und gesagt, sie sei vergewaltigt worden.

Staatsanwaltschaft fordert 4 Jahre Freiheitsstrafe

Die Aussagen der Zeugin und auch jene des mutmasslichen Opfers seien glaubhaft, stringent und würden keine erheblichen Zweifel an der Schuld des Beschuldigten zulassen, sagte die Staatsanwältin. Er wiederum lüge und verstricke sich in Widersprüche. So habe die Auswertung seines Mobiltelefons ergeben, dass er regelmässig mit Minderjährigen chattet, obwohl er deren Alter kennt. Für die Staatsanwältin ist demnach klar:

«Dass er nicht gewusst haben will, dass die Privatklägerin erst 15-jährig war, ist eine reine Schutzbehauptung.»

Die Staatsanwältin beantragte, den Beschuldigten wegen der Sexualstraftaten zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 4 Jahren zu verurteilen und wegen des geringfügigen Diebstahls sowie des Amphetamin-Besitzes mit einer Busse von 200 Franken zu belegen. Ausserdem soll er die Untersuchungs- und Verfahrenskosten tragen.

Verteidigung findet: Verhalten nach der Tat wirft Fragen auf

Der Verteidiger des Beschuldigten forderte, seinen Mandanten wegen der Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz mit einer Busse zu belegen, ihn aber von allen anderen Vorwürfen freizusprechen. Die Anklage stelle allein auf die Aussagen des mutmasslichen Opfers ab – und die seien unglaubwürdig.

So sei unerklärlich, wieso sie während der mutmasslichen Vergewaltigung nicht um Hilfe geschrien habe, zumal währenddessen Personen die nebenanliegenden Toilettenkabinen aufgesucht haben sollen. Er sagte:

«Wieso sie ihn nach der Tat noch zum Zug begleitete und nach einem weiteren Treffen fragte, macht ebenso wenig Sinn.»

Er stellte die Vermutung in den Raum, dass verletzter Stolz die Privatklägerin verleitet habe, die Vergewaltigung zu «konstruieren». So habe sie erst Anzeige erstattet, nachdem der Beschuldigte sie auf Snapchat blockiert hatte, so der Verteidiger.

Privatklägerschaft fordert Genugtuung von 30'000 Franken

Ihre Mandantin sei während der Vergewaltigung völlig erstarrt, was bei einem Trauma oft vorkomme, sagte die Anwältin der Privatklägerin. Dazu gehöre auch, im ersten Moment so zu handeln, als wäre das alles nicht passiert. Sie betonte ausserdem:

«Egal, ob es im Chat vorher ein Ja zum Sex gegeben hat: Ein Nein ist ein Nein, und das hat der Beschuldigte an jenem Tag völlig ignoriert.»

Der Beschuldigte habe ihrer Mandantin grossen Schaden angetan, sagte die Anwältin. So musste sie mehrere Wochen auf der Akut- und daraufhin einen Monat auf einer stationären Abteilung einer Psychiatrischen Klinik wegen einer Posttraumatischen Belastungsstörung behandelt werden und erlitt im Frühling dieses Jahres erneut einen Zusammenbruch. «Sie hat bis heute drei bis vier Flashbacks pro Woche», schilderte die Anwältin. Sie forderte, dem Beschuldigten die mit der Vergewaltigung zusammenhängenden Gesundheits- und Anwaltskosten sowie eine Genugtuung in der Höhe von 30'000 Franken aufzuerlegen.

Das Gericht wird sich nun zur Beratung zurückziehen und das Urteil am Dienstagnachmittag, 6. September, den Beteiligten mündlich eröffnen.