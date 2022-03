Nach Lockerungen: Das sagen Urner Sport- und Fitnessanbieter

Uri So geht es hiesigen Sport- und Fitnesseinrichtungen rund einen Monat nach den Lockerungen Am 17. Februar entschärfte der Bundesrat die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Damit fiel auch die Masken- und die Zertifikatspflicht in Sporteinrichtungen. Eine Inhaberin und zwei Inhaber berichten nun, was das für sie bedeutet. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 22.03.2022, 05.00 Uhr

Seit gut einem Monat können Sportstudios und Fitnesscenter ihre Programme wieder ohne Einschränkung der Masken- und Zertifikatspflicht durchführen. Doch die coronabedingten Massnahmen und die beiden Lockdowns haben Narben hinterlassen. Im Gespräch mit drei Betroffenen aus Uri wird klar, was es noch zu bewältigen gilt – und weshalb man auch positiv in die Zukunft blicken kann.

Yoga im Freien war eine gute Alternative während der Zeit, als die Coronamassnahmen galten. Nach den Lockerungen kann Patrizia Gisler nun wieder alle ihre Kundinnen und Kunden im Studio empfangen. Bild: PD

Auch das Bintang Yogastudio von Patrizia Gisler in Altdorf war von den Einschränkungen betroffen. Mittlerweile stehen laut Gisler fast alle ihrer Kundinnen und Kunden wieder auf der Yogamatte. «Sie haben sich sehr gefreut, wieder kommen zu dürfen, vor allem die, die zertifikatsbedingt aussetzen mussten», sagt sie. Damit es «allen wohl ist», hat Gisler sich dazu entschieden, weiterhin auf genügend Abstand zwischen den Matten zu achten. «Es ist ein relativ grosser Raum und die Teilnehmerzahl ist beschränkt», sagt sie.

Yoga hilft ihr auch im Alltag

Yogalehrerin Patrizia Gisler achtet nach wie vor auf genügend Abstand zwischen den Matten. Bild: PD

Die vergangenen zwei Jahre seien vor allem aus finanzieller Sicht schwierig gewesen. «Mindestens die Hälfte des Gesamtumsatzes habe ich eingebüsst», so Gisler. Immerhin sei es bei ihr aber nicht an die Existenz gegangen, da das Yoga nebst ihrem Beruf als Kindergartenlehrperson «nur» ein zweites Standbein ist. «Deshalb war ich nicht ganz so unter Druck wie jemand, der damit seinen Lebensunterhalt verdienen würde.» Auch erhielt sie während des ersten Lockdowns einen staatlichen Zuschlag, mit dem sie etwas mehr als ihre Miete bezahlen konnte.

Der Blick in die Zukunft ist für die Altdorferin von Unsicherheit geprägt. «Man weiss halt nicht, was nächsten Herbst kommt», sagt sie. Zuversicht geben ihr vor allem ihre Kundinnen und Kunden sowie das Yoga selbst. «Es hilft, sich im Alltag auf das Positive konzentrieren zu können und so Schwierigkeiten zu bewältigen», sagt Gisler. «Und natürlich geben mir auch die Leute, die trotz allem noch dabei sind, viel Kraft.»

Karatetraining konnte aufrechterhalten werden

Für die Mitarbeitenden des Shito Ryu Karate Do Uri in Schattdorf hat Corona nicht viel verändert. Patrick Bieri, technischer Leiter der Karateschule, sagt: «Wir haben immer Trainings durchgeführt, entweder mit Maske, im Freien oder via Zoom.» Letztere Variante wurde laut ihm jedoch nur bedingt genutzt. «Bei den Kleinen war es mit der Konzentration schnell vorbei, mit den Erwachsenen ging es besser», so Bieris Fazit. Als Alternative zum Online-Training in Echtzeit wurden fertige Videos verschickt, anhand derer trainiert werden konnte.

Für Karatelehrer Patrick Bieri hat sich in der Coronazeit im Dojo nicht viel geändert. Bild: PD

Aufgrund dieser Alternativen konnte das Training weiterhin aufrechterhalten werden, und so kam es bei der Karateschule kaum zu finanziellen Einbussen. Austritte gab es wenige, dafür umso mehr Eintritte, vor allem bei den Kindern. «Das hat mich dann doch eher überrascht», sagt Bieri. Genauer erklären könne er sich das aber nicht.

Auch sei nie die Diskussion aufgekommen, ob man Beiträge zurückerstatten sollte, da das Training immer in irgendeiner Art möglich gewesen sei. So musste die Karateschule keine Gesuche für staatliche Unterstützung stellen. «Wenn man sich etwas Mühe gibt, kann man auch in solchen Situationen etwas erreichen», resümiert Bieri.

Nun wird weitergespart

Im Nicas Gym in Altdorf sind die Lockerungen der Massnahmen deutlich spürbar. «Am 18. Februar haben die Besucherzahlen sofort wieder zugenommen», so Geschäftsführer Valentin Nica. Mittlerweile befänden sich diese wieder auf Vor-Pandemie-Niveau.

Valentin Nica fährt momentan finanziell auf Sparflamme. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 20. April 2021)

Über die vergangenen zwei Jahre hinweg stand das Fitnesscenter vor einigen Unsicherheiten und finanziellen Herausforderungen. «Die Zeit war streng, doch wir konnten die Hürden meistern und haben die coronabedingte Schliessung genutzt, um beispielsweise die Vergrösserung unserer Umkleideräume vorzunehmen», so Nica. Nun stehe man stabil da, jedoch fahre man vorsichtig mit den Rücklagen, um für den kommenden Herbst gewappnet zu sein. «Wir wissen ja nicht, ob die Massnahmen dann wieder strenger werden», gibt Nica zu bedenken.

Künftig möchte Nica wieder vermehrt auf den sozialen Aspekt des Fitnesstrainings setzen. Dieser musste die vergangenen zwei Jahre ruhen und soll nun mit Events «wieder zum Leben erweckt werden». Denn, so der Geschäftsführer: «Wir sind eine Gemeinschaft, die ich nun weiter stärken und fördern werde.»

