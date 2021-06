Uri Reiche Urner sollen eine Covid-Abgabe zahlen Die Pandemie belastet die Finanzen von Kanton und Gemeinden. Abhilfe soll nach dem Willen von Landrätin Eveline Lüönd (Grüne, Schattdorf) eine Solidaritätsabgabe bei hohen Einkommen und Vermögen schaffen. Christian Tschümperlin 30.06.2021, 11.20 Uhr

Die Bewältigung der Covid-19-Pandemie ist für den Kanton und die Gemeinden mit hohen Kosten verbunden: Total rechnet der Regierungsrat fürs 2020 mit finanziellen Auswirkungen von rund 10 Millionen Franken. Die Landrätin Eveline Lüönd aus Schattdorf (SP/Grüne-Fraktion) bringt deshalb ein erprobtes Konzept der Sozialdemokratie zur Lösung dieser Problematik ins Spiel. In einer Motion regt sie eine Urner Covid-19-Solidaritätsabgabe auf hohe Einkommen an.

Eveline Lüönd hat in der Landratssession eine Idee zur Entlastung der Urner Finanzen ins Spiel gebracht. Bild: PD

Durch eine zeitlich limitierte Solidaritätsabgabe auf hohe Einkommen und Vermögen könne der Kanton genügend Mittel für Covid-19-Massnahmen von wirtschaftlich betroffenen Branchen und Personen bereitstellen, ohne den normalen Finanzhaushalt des Kantons zu beeinträchtigen.

«Die Steuerstatistik 2016 zeigt, dass 63 Steuerpflichtige ein Einkommen von mehr als 300'000 Franken versteuern», so Lüönd. In der Summe handle es sich um 41 Millionen Franken. «Eine Sondersteuer von zum Beispiel zusätzlichen 10 Prozent auf diese hohen Einkommen würde also rund 4 Millionen Franken einbringen», rechnet sie vor.

Zudem verfügten 191 Personen im Kanton Uri über ein Vermögen von je über 3 Millionen Franken. In der Summe handle es sich um 1,4 Milliarden Franken. Eine Sondersteuer von zusätzlich 1 Promille auf diese hohen Vermögen könnte 1,4 Millionen Franken einbringen, so Lüönds Plan. Der normale Steuersatz auf Vermögen betrage heute je nach Gemeinde zirka 2,2 bis 2,6 Promille. Dabei handelt es sich um die Summe der Steuern bei Kanton, Gemeinde und Kirche.

Die Dauer der temporären Steuererhöhung auf hohe Einkommen und Vermögen würde Lüönd von der Entwicklung der Kantonsfinanzen infolge der Pandemie abhängig machen. «Denkbar ist auch eine Abstufung der Tarife je nach Höhe der Einkommen und Vermögen.» Sie betont: «Die obigen Zahlen sind nur eine Musterrechnung des Potenzials.»