Uri SP-Landrätin will keine vermähten Rehkitze mehr und fragt nach Massnahmen Es ist ihr natürlicher Schutzinstinkt. Junge Rehkitze laufen nicht davon, sie bleiben versteckt im hohen Gras liegen. Deshalb fallen sie immer wieder Mähmaschinen zum Opfer. Nun stellt SP-Landrätin Eveline Lüönd der Urner Regierung Fragen zur Rehkitzsituation. Anian Heierli 29.06.2021, 18.48 Uhr

Rehe leben im Wald, ziehen ihre Jungen aber gerne in der Wiese auf. Versteckt im hohen Gras bleiben die Kitze liegen – selbst dann, wenn Gefahr droht. Deshalb fallen sie immer wieder Mähmaschinen zum Opfer. Die aktuellsten Zahlen vom Bundesamt für Statistik verdeutlichen das Problem: Allein 2019 starben 1787 Rehe wegen landwirtschaftlicher Maschinen. Mit der Dunkelziffer dürfte die Zahl noch höher liegen.

Rehkitzrettung Obwalden: Jäger suchen frühmorgens mit Drohnen und Wärmebildkameras nach Rehkitzen.

Bild: Manuela Jans-Koch (Kerns, 12. Juni 2021)

Am Mittwoch im Landrat will Eveline Lüönd (SP/Grüne, Schattdorf) eine Kleine Anfrage zu den sterbenden Rehkitzen stellen. Sie schreibt: «Die Schreie eines Rehkitzes gehen jedem Menschen durch Mark und und Bein.» Für sie ist klar: Das will niemand, weder Wildhüter, Landwirte noch Jäger. Ihr ist bewusst, dass schon heute ein Effort zum Schutz der Tiere geleistet wird. Die Parlamentarierin dazu: «In einem ‹normalen› Jahr kommen die Wildhüter und Helferinnen und Helfer in den Monaten Mai und Juni, in denen die Wiesen gemäht werden müssen, bereits an ihre Leistungsgrenzen.» Und aktuell hat sich die Situation laut Lüönd noch verschärft:

«Und in einem Jahr, wie diesem, wo alle Wiesen fast gleichzeitig gemäht werden müssen, ist es praktisch aussichtslos, denn die sieben Wildhüter und ihre Helfer können nicht überall zur gleichen Zeit sein. Es wurden in ein bis zwei Tagen weit über 100 Wiesen gemäht.»

Eveline Lüönd will wissen, wie die Situation mit den vermähten Rehkitzen verbessert werden kann. Bild: Anian Heierli

Für die Landrätin ist die Situation verbesserungswürdig. Sie verweist diesbezüglich auf erfolgreiche Ansätze in anderen Kantonen. Diese seien ein grosses Netz geschulter, koordinierter Helfer. Wichtig sei ebenso ein gut organisierter Meldemechanismus für Landwirte, die Unterstützung benötigten sowie eine breite Trägerschaft von Bauernverband, Jägerverein, Jagdverwaltung, Tierschutzverein und Umweltverbänden.

Konkret will Lüönd wissen, wie viele Rehkitze im Kanton Uri verteilt auf die vergangenen 10 Jahre wegen Mähmaschinen sterben mussten. Welche Rettungsmassnahmen es gebe. Wie die Situation verbessert werden könne. Ob die Regierung bereit sei, zusätzliche Massnahmen umzusetzen. Und welche finanziellen und Personellen Ressourcen man dafür aufbringen wolle.

Mit Wärmebildkameras die Wiese absuchen

Josef Walker, Jagdverwalter im Kanton Uri, erklärt auf Anfrage, dass ein Rehkitz nach der Geburt rund ein bis zwei Kilogramm wiegt. Zudem müsse auf sämtlichen Wiesen mit jungen Rehen gerechnet werden. Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass nicht alle Kitze entdeckt werden. Laut Walker setzt die Wildhut im Kanton Uri deshalb auch Wärmebildkameras bei der Suche ein. Jedoch wurde das noch nicht mit Drohnen von der Luft aus gemacht.

Auf dem Monitor erscheinen die Rehkitze als gelbe Punkte auf der Wiese. Bild: Manuela Jans-Koch (Kerns, 12. Juni 2021)

Diese moderne Technik wird aktuell bereits im Kanton Obwalden eingesetzt (wir berichteten). 150 Rehkitze konnten so allein in diesem Jahr gerettet werden. Insgesamt sind 14 Teams in Obwalden unterwegs. Jäger helfen dabei aktiv mit. Sie suchen die Tiere mit der Drohne und den Wärmebildkameras frühmorgens, bevor sie zur Arbeit müssen. Dank der Drohne können so bis zu 10 Felder pro Stunde abgesucht werden. Auf einem Monitor sind die Tiere als gelbe Punkte auf der Wiese sichtbar.