Die Igelstation bekommt ein neues Zuhause in Schattdorf.

Uri Stachlige Säugetiere haben ein neues Zuhause – die Igelstation Uri ist jetzt in Schattdorf In Schattdorf ist am vergangenen Dienstag der neue Standort der Urner Igelstation offiziell eröffnet worden. Bruno Arnold Jetzt kommentieren 10.12.2021, 05.00 Uhr

Während über zwanzig Jahren hat der 73-jährige Anton Brücker auf seinem Anwesen in Spiringen eine private Igelstation betrieben. Der pensionierte Dachdecker pflegte dort verletzte, kranke, unterernährte oder auch verwaiste Tiere, die er entweder selber gefunden hatte oder die ihm von Tierfreunden anvertraut worden waren. Im Sommer lebten die «Patienten» draussen im Gehege, den Winter verbrachten sie im Stall in dafür eingerichteten Boxen. Unzählige stachlige Säugetiere wären ohne das Zutun des Spirgner «Igelvaters» höchstwahrscheinlich verhungert oder an den Folgen einer Verletzung oder einer Krankheit verendet. Unterstützung bei seinem Hobby erhielt Anton Brücker in der Vergangenheit vom Tierschutzverein Uri und von der kantonalen Wildhut.

Von links: Matthias Gisler und dessen Patenkind Elena Furger zusammen mit der Leiterin der Igelstation, Andrea Stadler, und dem Spirgner «Igelvater» Anton Brücker vor den geräumigen Boxen. Bild: Bruno Arnold (Schattdorf, 7. Dezember 2021)

Rund 20 Igel finden in den Boxen Platz

Da der Spirgner «Igelvater» langsam kürzertreten respektive die Verantwortung abgeben wollte, suchte der Tierschutzverein Uri während längerer Zeit einen neuen Standort für eine Igelstation. Fündig wurde er schliesslich bei Matthias Gisler und dessen Partnerin Andrea Stadler an der Rüttigasse 11 in Schattdorf. Unter der Federführung von Edy Epp, Projektleiter Natur- und Landschaftsschutz beim Amt für Raumentwicklung (ARE) des Kantons Uri, sowie unterstützt von Vertretern der Urner Jäger- und Landwirtschaft wurde ein Teil des ehemaligen Rinderstalls von Matthias Gisler zu einer passenden Unterkunft für die stacheligen Säugetiere umgebaut. Dort können in räumlich grosszügig konzipierten Holzboxen rund 20 Igel einquartiert werden, die auf einen Betreuungs- oder einen Winterschlafplatz angewiesen sind.

Gut ausgebildet und mit idealen Beziehungen

Die neue Igelstation in Schattdorf konnte bereits vor einigen Monaten in Betrieb genommen werden. Am vergangenen Dienstagnachmittag fand die offizielle Eröffnungsfeier statt. Hanspeter Berger, der Präsident des Tierschutzvereins Uri, begrüsste die geladenen Gäste, unter ihnen auch Georges Eich, den Vorsteher des Amts für Raumentwicklung des Kantons Uri, sowie Jagdverwalter Josef Walker und Vertreter der kantonalen Wildhut. «Wir haben in Schattdorf einen ideal gelegenen Standort für unsere Igelstation gefunden», freute sich Berger. Gleichzeitig dankte er den Vertretern der kantonalen Verwaltung für die administrative und finanzielle Unterstützung bei der Verwirklichung des Projekts. Einen Aspekt des Umzugs strich Berger ganz besonders hervor: «Mit der ausgebildeten Tierpflegerin Andrea Stadler übernimmt eine Person die Leitung der Igelstation, die einerseits allein schon ausbildungsmässig für diese Aufgabe prädestiniert ist. Anderseits verfügt sie als Mitarbeiterin des Tierparks Goldau auch über sehr gute Beziehungen für den Fall, dass die ihr anvertrauten Igel tierärztliche Hilfe benötigen.»

Der Präsident des Tierschutzvereines Uri, Hanspeter Berger, bei der Eröffnungsrede. Bild: Bruno Arnold (Schattdorf, 7. Dezember 2021)

Der erste Gast blieb länger als geplant

Seit Mai 2021 sind in der Igelstation in Schattdorf bereits mehrere Tiere gepflegt respektive aufgefüttert worden. Dem ersten Gast scheint es übrigens am neuen Standort besonders gut gefallen zu haben. «Er brachte dort fünf junge Igel zur Welt, weshalb wir den Aufenthalt des Igelweibchens um einige Wochen respektive bis zur Selbstständigkeit ihres Nachwuchses verlängerten», erzählte Andrea Stadler bei der Eröffnungsfeier. Zurzeit verbringen in der Station in Schattdorf zwei Igel den Winterschlaf – im Stroh eingegraben und deshalb fast nicht zu erkennen. Als Fotosujet diente deshalb ein Igel, den Andrea Stadler aus Goldau mitgebracht hatte.

