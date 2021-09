Theater Urner Theaterprojekt soll Vorurteile abbauen und bei der Integration helfen Migrantinnen und Migranten studieren mit Einheimischen unter der Leitung von Lory Schranz ein neues Theaterstück ein. Über 40 Personen werden im Oktober 2022 auf der Bühne stehen. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 10.09.2021, 05.00 Uhr

Mehrere Male hat Lory Schranz schon versichert, das sei nun ihr letztes grosses Theaterprojekt. Sie möchte gerne kürzertreten. In den wohlverdienten Ruhestand verabschieden kann sich die Altdorfer Theaterfrau aber auch weiterhin noch nicht. Diesmal haben sie die Migrantinnen und Migranten, die beim letzten Projekt «Eine Reise zum Mond» mitgemacht haben, zum Weitermachen motiviert. Bereits am Tag nach der letzten Aufführung standen einige von ihnen wieder vor dem Tanzstudio. «Sie waren ganz enttäuscht, als sie erfuhren, das Theater mache nun Pause», sagt Lory Schranz.

Lory Schranz arbeitet an einem neuen Theaterprojekt, bei dem rund 40 Migranten und Einheimische mitmachen. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 30. August 2021)

In der Coronazeit fühlten sich viele der Migrantinnen und Migranten einsam. Eine Whatsapp-Gruppe half, den Kontakt untereinander trotzdem aufrecht zu erhalten. Dann traf sich eine Gruppe wieder, um gemeinsam zu spazieren und zu grillieren. Auch der Treffpunkt 26 an der Hagenstrasse in Altdorf wurde rege besucht.

«Menschen, die nicht immer auf der Sonnenseite im leben stehen, werden meistens vergessen und nicht beachtet», sagt Lory Schranz. Für sie will sie sich denn auch weiterhin mit Herzblut einsetzen und ein neues Theaterstück aufführen. Für die Umsetzung des neuen Integrationsprojekts mit dem Namen «Fremd sein» haben sich theaterbegeisterte Migrantinnen und Migranten und Einheimische zusammengeschlossen.

Zum Flüchtlingstag 2020 führten Einheimische und Migranten unter der Regie von Lory Schranz das Theaterstück «Eine Reise zum Mond» auf. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 20. August 2020)

Mitwirkende bringen ihre Traditionen mit ins Stück ein

«Der rote Faden für das Stück besteht schon», sagt Lory Schranz. Sie lässt aber durchblicken, dass es viele Freiräume gibt. Die Mitwirkenden sollen ihre eigenen Erfahrungen einbringen. Um ihre persönlichen Geschichten zu erzählen, stehen ihnen alle Mittel des Theaters zur Verfügung: Lyrische Monologe, Pantomime, Chorlieder, Tanz und Musik. Das Theaterstück soll sich in Zusammenarbeit mit den Schauspielerinnen und Schauspielern weiter entwickeln.

Alle, die beim letzten Projekt dabei waren, machen auch diesmal wieder mit. Zudem kommen neue dazu. Über 40 Personen gehören zur kulturell grossen und auch altersmässig sehr gemischten Theatertruppe. Sie stammen aus Eritrea, Tibet, Kurdistan, Brasilien, Afghanistan, Syrien, Sri Lanka und der Schweiz. Von der Primaschülerin bis zum 82-jährigen Rentner sind alle Generationen vertreten.

Impression aus dem Theaterstück «Eine Reise zum Mond», das zum Flüchtlingstag 2020 aufgeführt wurde. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 20. August 2020)

Eine Frau aus Afghanistan macht mit ihren drei Töchtern mit. Für einen 18-jährigen Syrier soll der Wunsch, einmal auf der Theaterbühne zu stehen, in Erfüllung gehen. Ebenso wollen vier Tibeterinnen beim Stück einen traditionellen Tanz aus ihrem Heimatland aufführen. Eine Frau aus Kurdistan, traumatisiert von den Kriegswirren, freut sich mitzumachen. «Sie ist schon während der Proben regelrecht aufgeblüht», sagt Lory Schranz erfreut.

Ab Januar 2022 geht es dann los mit wöchentlichen Treffen. Für den Herbst 2022 sind acht Vorstellungen im Altdorfer Winkel geplant. Regie/Choreografie und Manuskript für das Theaterstück liegen bei Lory Schranz. Die musikalische Leitung hat Franziska Hach-Herger. Für die Musik sorgt Christoph Gautschi. Das Projekt wird unterstützt vom Kanton, von der Dätwyler Stiftung und verschiedenen weiteren Stiftungen, Gönnern und Sponsoren. Die Gemeinde Altdorf stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung.

Das Theaterstück packt ein Thema an, das den Migrantinnen und Migranten wohl nur all zu vertraut ist. Es handelt vom Fremd sein in einer Stadt, die man nicht kennt, mit einer Sprache, die man nicht spricht, unter Menschen, die anders aussehen als man selbst. Wie die Migrantinnen und Migranten damit leben und umgehen, das will das Theaterstück aufzeigen.

Lory Schranz geht es dabei um Integration und ums Abbauen von Vorurteilen: «Egal welche Hautfarbe und welche Sprache gesprochen wird, der Mensch steht im Vordergrund und seine Wünsche und Träume soll er in diesem Theaterstück auf die Bühne bringen.» Sie ist überzeugt:

«Dank dem letzten Projekt am Flüchtlingstag 2020, konnte ich wertvolle Erfahrungen sammeln in der Zusammenarbeit mit den Menschen aus dem Migrationsbereich.»

Bei den Theaterprojekten wird denn auch bewusst auf ein Casting verzichtet. Und die Interessentinnen und Interessenten müssen auch nicht bestimmte gesangliche oder schauspielerische Voraussetzungen mitbringen. Das Credo der engagierten Theaterfrau:

«Alle, die Lust zum Spielen und Singen haben, sollen dies auch tun können.»

Hinweis: Die Aufführungen des Theaterstücks «Fremd sein» finden im Oktober 2022 statt. Der Eintritt ist frei. Es wird eine Kollekte aufgenommen.