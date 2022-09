Uri Tödlicher Arbeitsunfall in Hospental Bei einem Sturz verletzte sich ein 64-jähriger Mann so schwer, dass er im Spital starb. Philipp Unterschütz 10.09.2022, 15.48 Uhr

Wie die Staatsanwaltschaft Uri und die Kantonspolizei Uri mitteilen, ereignete sich der Arbeitsunfall am Donnerstag, kurz vor 13.45 Uhr. Ein 64-jähriger Mann lagerte in Hospental zusammen mit seinem Sohn, welcher einen Kran bediente, Heu ein. Der Vater stand auf einem Zwischenboden, der aus bisher unbekannten Gründen durchbrach. In der Folge stürzte der Mann knapp vier Meter auf den asphaltierten Boden und verletzte sich dabei lebensbedrohlich. Er wurde durch die Rettungskräfte in ein ausserkantonales Spital überführt, wo er seinen Verletzungen erlag.