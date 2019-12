Uri Tourismus und Auto AG Uri verstärken bisherige Zusammenarbeit Die beiden Unternehmen werben mit einem Slogan auf dem neuen Doppelstock-Tellbus für den Standort Uri. 06.12.2019, 16.20 Uhr

Reto Marzer von Auto AG Uri und Maurus Stöckli von Uri Tourismus freuen sich über die Intensivierung der Zusammenarbeit. Bild: Auto AG Uri

(pz) Bereits seit mehreren Jahren pflegen Uri Tourismus und die Auto AG Uri eine enge Zusammenarbeit. Diese wurde in den vergangenen Monaten intensiviert. «Dank des regelmässig stattfindenden Austauschs können Lösungsansätze bei gemeinsam bewegenden Themen schnell und effizient gefunden werden», lässt sich Maurus Stöckli, Geschäftsführer von Uri Tourismus in einer Medienmitteilung zitieren. Auch die Urner sowie Gäste würden von dieser Mobilitäts-Partnerschaft profitieren. Die beiden Tourist Informationen in den Gemeinden Altdorf und Erstfeld dienen auch als Verkaufs- und Beratungsstelle für Billette und Informationen rund um die Auto AG Uri.