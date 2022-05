Uri: Ukrainische Flüchtlinge erhalten gleich viel Geld wie andere

Uri Ukrainische Schutzsuchende erhalten gleich viel Geld wie andere Flüchtlinge Die Beiträge, mit denen Flüchtende aus der Ukraine unterstützt werden, unterscheiden sich je nach Kanton. In Uri sind es 12 Franken. Das ist derselbe Betrag, den auch Flüchtlinge ohne den Schutzstatus S erhalten. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 04.05.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rund 160 Schutzsuchende aus der Ukraine leben bisweilen in Uri. Bild: Eveline Beerkircher (Altdorf, 29. November 2021)

Die finanzielle Unterstützung von ukrainischen Flüchtlingen unterscheidet sich je nach Kanton enorm, wie eine Recherche der «Luzerner Zeitung» zeigt. So erhalten etwa Schutzsuchende in Basel-Stadt 19 Franken pro Tag, während es im Aargau nur gerade die Hälfte davon ist. In Luzern beläuft sich der Betrag auf 11 Franken bei Unterbringung in einer Kollektivunterkunft und auf 14 Franken für jene, die in einem privaten Haushalt leben.

12 Franken erhalten Flüchtende in Uri

Sozialdirektor des Kantons Uri, Christian Arnold. Bild: Florian Arnold (Schattdorf, 22. März 2022)

Auch im Kanton Uri erhalten Flüchtende finanzielle Unterstützung pro Kopf und Tag. Auf Rückfrage bei Gesundheits- und Sozialdirektor Christian Arnold handelt es sich hierbei um 12 Franken. «Das ist gleich viel, wie auch Schutzsuchende ohne Status S im Kanton Uri erhalten», so Arnold. Organisiert werden die Zahlungen durch das Schweizerische Rote Kreuz (SRK).

Bisher habe Arnold keine Signale erhalten, dass der Urner Betrag unzureichend wäre. Die grossen kantonalen Unterschiede erklärt er sich mit dem jeweils abweichenden Kostenumfeld der Regionen:

«Bei einem Einkauf in Altdorf bezahlt man beispielsweise andere Preise als in der Stadt Zürich.»

Zudem sei das Flüchtlingswesen überall anders strukturiert.

Zur allgemeinen Flüchtlingssituation in Uri kann Arnold sagen: «Sie ist stabil, die Zahlen sind zurzeit sogar leicht rückläufig.» Rund 160 Ukrainerinnen und Ukrainer seien es mittlerweile, die zum grössten Zeil in Wohnungen, gemietet durch das SRK, oder bei Gastfamilien untergekommen sind. «Das Hotel Aurora wird voraussichtlich im Laufe der nächsten Woche als Flüchtlingsunterkunft in Betrieb genommen», so Arnold. Bei rund 80 Prozent der schutzsuchenden Ukrainerinnen und Ukrainer handle es sich um Frauen und Kinder. Letztere würden nun laufend in den Volksschulunterricht integriert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen