Uri Urner Doppelsieg in der Türkei Reto Indergand und Fabio Püntener feiern im Cross-Country in Alany einen Doppelsieg. Auch bei den Einsätzen auf der Strasse und im Shorttrack fahren die beiden Silener Spitzenklassierungen für das Schweizer Team heraus. Josef Mulle 17.02.2022, 17.41 Uhr

Siegerpodest mit den beiden Urnern Fabio Püntener und Reto Indergand (von links). Bild: PD

Rund dreissig Nationalteams weltweit beteiligten sich an den Rennen im Rahmen des Alany MTB Cup in der Türkei. Gefahren wird ein Strassenrennen auf einer schnellen kurvenreichen Strecke in Incekum, einem Dorf im Distrikt Alanya in der Türkei, gefolgt von einem Shorttrack und dem abschliessenden Cross-Country. Im Aufgebot der Schweizer Nationalmannschaft figurierten auch die beiden Silener Weltklassebiker Reto Indergand und Fabio Püntener. Reto Indergand reiste als Sieger des Vorjahres nun als Titelverteidiger in die Türkei, während für Fabio Püntener im ersten Jahr seiner Elite-Zugehörigkeit der Einsatz eine besondere Herausforderung darstellte. Das Aufgebot erfolgte im Anschluss an das Trainingslager der Schweizer Nationalmannschaft auf Gran Canaria.

Püntener wird überraschend Zweiter im Shorttrack

Das Abenteuer Türkei begann mit einem Strassenrennen, bei dem natürlich die Strassenfahrer den Ton angaben. Die beiden Urner konnten sich aber auf dem für sie etwas ungewohnten Terrain sehr gut in Szene setzen und belegten in dem vom Italiener Alessio Martinelli gewonnenen Rennen die Plätze 30 (Reto Indergand) und 35 (Fabio Püntener).

Das Sprintrennen im Gelände, der Shorttrack, wurde dann aber eine Beute der Schweizer, mit dem Sieger Albin Vital und dem Überraschungszweiten Fabio Püntener. Für den Silener war das sein erstes Rennen im Feld der Elitefahrer und in einer Disziplin, die in der U23-Kategorie nicht gefahren wird. Im Wissen um die guten Vorbereitungen im Wintertraining und ohne Respekt vor grossen Namen sprintete Püntener an die Spitze und musste in der Endphase nur gerade Albin Vital den Vortritt lassen. Reto Indergand rundete mit dem 4. Platz die ausgezeichnete Bilanz der Schweizer noch ab. «Mit meinen Leistungen beim ersten Einsatz in der Elitekategorie bin ich natürlich sehr zufrieden. Die Erwartungen meinerseits, aber auch die der Teamleitung habe ich sicher bei weitem übertroffen», bilanzierte ein strahlender Fabio Püntener.

Die Urner sorgen für einen Schweizer Doppelsieg im Cross-Country

Im abschliessenden Cross-Country brillierte dann Reto Indergand, der bereits im letzten Jahr die Türkei als Sieger verlassen hatte. Der Titelverteidiger drückte von Beginn weg aufs Tempo und konnte sich zwei Runden vor Schluss gar von der Konkurrenz etwas absetzen. Fabio Püntener, beflügelt von seiner Sprintleistung im Shorttrack, attackierte auch im Final des Cross-Country und holte sich zur grossen Freude aller Schweizer Beteiligten den zweiten Platz vor dem Ukrainer Dimitri Titarenko.

«Ein Schweizer Doppelsieg, herausgefahren mit einem Vereinskollegen, ist natürlich ganz speziell und einzigartig. Dazu kommt meine persönliche Freude und Genugtuung, die Türkei zum zweiten Mal als Sieger verlassen zu können», meint Reto Indergand beim Siegerinterview. Damit haben die beiden Ausnahmeathleten natürlich ein weiteres Kapitel in die Erfolgsgeschichte des VMC Silenen / IG Radsport Uri geschrieben.