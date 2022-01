Uri Urner Kantonalverband der Schweizer Volksmusik verschiebt die GV Wegen der aktuellen Lage und der vielen Abmeldungen hat der Vorstand des VSV Uri entschieden, die Versammlung vom Samstag, 8. Januar, abzusagen. Die GV soll aber noch in diesem Frühjahr nachgeholt werden. 04.01.2022, 13.47 Uhr

An der 42. GV des Kantonalverbands Schweizer Volksmusik im Jahr 2019 konnte noch wie gewohnt musiziert werden. Archivbild: Georg Epp (Seedorf, 5. Januar 2019)

Ein geselliger Abend mit Rückblicken aufs vergangene Vereinsjahr, Vorschauen auf kommende Volksmusikanlässe und einer grossen Menge an lüpfiger Ländlermusik: So präsentiert sich die Generalversammlung des Verbands Schweizer Volksmusik (VSV) des Kantons Uri normalerweise. Am Samstag, 8. Januar, wäre es im Hotel Krone in Attinghausen wieder so weit gewesen. Die GV muss jedoch verschoben werden, wie der Vorstand des VSV Uri mitteilt.