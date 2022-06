Urner Kleinbrauerein Stiär Biär schreibt weitere Erfolge

Uri Urner Kleinbrauerei Stiär Biär schreibt weitere Erfolge Ein verregneter Sommer, gestrichene Grossveranstaltungen und geschlossene Restaurants: Die Kleinbrauerei Stiär Biär AG schaut auf ein turbulentes Geschäftsjahr zurück, das sie dennoch bestens meisterte. 03.06.2022, 15.30 Uhr

Die Altdorfer Kleinbrauerei Stiär Biär AG ist auf der Erfolgsspur. Mit einem Betriebsgewinn von 75’118 Franken, einer Steigerung der Braumenge auf 943 Hektoliter und einem national prämierten Panaché kann sich das Betriebsergebnis zeigen lassen, wie die Kleinbrauerei in ihrer Mitteilung schreibt. Rund 200 Aktionärinnen und Aktionäre folgten kürzlich der Einladung zur Generalversammlung und feierten die positiven Ergebnisse mit frischem Urner Gerstensaft.

Maifest und GV am selben Wochenende: Bei der Kleinbrauerei Stiär Biär hat man allen Grund, anzustossen. Bild: PD

Für die Verantwortlichen von Stiär Biär ist klar: «Ohne die Loyalität und Freude an Urner Bieren vieler Konsumentinnen und Konsumenten wären diese Ergebnisse nicht möglich gewesen», heisst es in der Mitteilung. Denn auch 2021 war ein turbulentes Geschäftsjahr. Coronabedingt wurden die Fasnacht und viele weitere Grossveranstaltungen gestrichen. Die Restaurants blieben mehrere Wochen geschlossen und der Wettergott liess es in den Sommermonaten grossflächig regnen. Verwaltungsratsmitglied Cornel Betschart resümiert: «In dieser Zeit war es enorm wichtig, ein innovatives Team am Start zu haben, das nach neuen Absatzkanälen sucht und die Produkte weiterentwickelt.» Besonders lobte er die Bierkreationen von Braumeister Marius Prammer. Er hat das Standardsortiment durch die alkoholfreie Variante «Äs Sportlichs» erweitert. Mit weiteren Stout-, Brennnessel-, Whisky- und Bockbieren bewies Stiär Biär Mut und grossen Ideenreichtum.

«Äs Panasch» erhält eine Auszeichnung

Auf grosse Beliebtheit stossen die Biere der Kleinbrauerei Stiär Biär AG auch beim «Connaisseur». Die Jury des renommierten Swiss Beer Award war sich einig und verlieh dem Urner Panaché die Bronzemedaille. «Der Swiss Beer Award ist eine der ambitioniertesten und härtesten Bierprämierungen», lobte Cornel Betschart stolz.

«Bei diesem Wettbewerb hinter der Bündner Grossbrauerei Calanda den dritten Platz einzunehmen, ist eindrucksvoll.»

Der Einsatz diverser Biozutaten und das frische Urner Quellwasser sorgen für angenehme Zitrusnoten und eine willkommene Erfrischung, heisst es in der Mitteilung.

Besonderer Dank galt einmal mehr Peter Imholz und Yvonne Imholz-Hegglin. Das Mäzenenpaar aus Zug hat ihr finanzielles Engagement bei Stiär Biär mit der Schenkung der neuen Abfüllanlage und des Lieferwagens zusätzlich erweitert. Verwaltungsratsmitglied Adrian Stalder hielt fest: «Mit ihrer finanziellen Hilfe wurden schon viele Hürden genommen, wo andere Brauereien in der Vergangenheit scheiterten. Es ist kaum in Worte zu fassen, wie viel uns diese Spenden bedeuten.» Damit hält Stiär Biär die Betriebskosten weiter fest im Griff. Der Betriebsgewinn von 75’118 Franken sei mehr als erfreulich. Bei leicht erhöhter Abfüllmenge gegenüber 2020 wurde ein minimal tieferer Umsatz von 631’192 erzielt – dies aufgrund der Verlagerung vom Onlineverkauf zurück auf die Gastronomie und den Getränkehandel bei relativ gleichbleibendem Umsatz im Detailhandel. Das ergebe wegen unterschiedlicher Preise eine Margenverschiebung, welche sich auf den Gesamtumsatz auswirkt.

Nachfrage nach Stiär Biär steigt

Das erste Geschäftsquartal 2022 hat bereits vielversprechend begonnen. Der Umsatz in den ersten drei Monaten wurde gegenüber den Vorjahren um 30 Prozent gesteigert. So präsentierte sich Stiär Biär voller Elan an der Frühlingsmesse Luga. Auch am Sechseläuten haben Zürcherinnen und Zürcher mit grossem Genuss die naturtrüben Biere aus Uri getrunken. Wie der Geschäftsführer Urs Wagner verkündete, ist damit aber noch lange nicht genug: «Stiär Biär wird auch an der Muisiglanzgmeind in Wolfenschiessen, am Klewenalpfestival und selbstverständlich am Ürner Oktoberfest in Altdorf ausgeschenkt.» Das passe zur Strategie von Stiär Biär, die regional produzierten Alkoholgetränke auch ausserhalb der Kantonsgrenze bekannt und beliebt zu machen und damit den Umsatz weiter anzukurbeln. (pd/RIN)