Bildung Urner Schüler sind auf eine Herbstferienfahrt nach England eingeladen Die Mädchen und Jungen dürfen ihre Englischkenntnisse verbessern und sich erholen in der Charles-Dickens-Stadt im Südosten Englands. 22.06.2021, 15.43 Uhr

(cts) In den Herbstferien gibt es für 11- bis 17-Jährige Schülerinnen und Schüler aus Altdorf die Möglichkeit, mit dem Internationalen Schülerdienst für zwei Wochen nach England zu fahren – Lernen und Erholen ist das Motto dieser Fahrt, die vom 10. bis 23. Oktober stattfinden wird.

Untergebracht werden die Jungen und Mädchen aus der Schweiz in speziell ausgesuchten englischen Gastfamilien in der am Meer gelegenen Kleinstadt Broadstairs. In einer Mitteilung des internationalen Schülerdienstes heisst es:

«Hier lebte einst auch Charles Dickens und schrieb mehrere seiner Werke.»

Jeweils vormittags werden die Schüler in kleinen Gruppen von qualifizierten englischen Sprachlehrern unterrichtet. So können sie ihre Englischkenntnisse verbessern und erweitern. Zum Ende des Sprachkurs bekommt jeder Teilnehmer ein Zertifikat. Nachmittags steht eine vielseitige Freizeitgestaltung mit Strandbesuchen, Sport und Ausflügen – auch nach London – auf dem Programm.

Spass und Lernen verbinden

«Das Ganze ist eine gute Gelegenheit, um Lernen und Spass miteinander zu verbinden und Land und Leute kennen zu lernen», schreibt die Organisation. Deutsche und englische Betreuer sind von der Abfahrt an bei der Gruppe.

Ein Informationsheft gibt es kostenlos. Das E-Mail geht an info@schuelerdienst.com. Name, Adresse, Alter und Klassenstufe sind in der Nachricht anzugeben.