Uri verabschiedet Lehrer mit einer Feier in die Pension Regierungsrat Beat Jörg hat die Arbeit von 19 Lehrpersonen des Urner Bildungssystems, welche in den Ruhestand treten, gewürdigt. 22.06.2020, 16.22 Uhr

Die 19 Lehrpersonen wurden im Schloss A Pro in Seedorf in den Ruhestand verabschiedet. Bild: PD

(mah) Insgesamt 19 Lehrpersonen der Volksschule, der Kantonalen Mittelschule Uri, der Stiftung Papilio» sowie des Berufs- und Weiterbildungszentrums Uri treten per Ende Schuljahr 2019/2020 in den wohlverdienten Ruhestand. Das teilt die Urner Bildungsdirektion in einer Medienmitteilung mit. Regierungsrat Beat Jörg, Bildungs- und Kulturdirektor des Kantons Uri, hat sie am Mittwoch, 17. Juni, offiziell verabschiedet: Seit 2010 werden die Lehrpersonen, welche aus dem Schuldienst austreten und in Pension gehen, von der Bildungs- und Kulturdirektion zu einer kleinen Feier im Schloss A Pro in Seedorf eingeladen.

«Geniessen sie die neue Zeit»

Die Verabschiedung der Neopensionati sei ein Zeichen der Wertschätzung für den Einsatz der Lehrpersonen zu Gunsten des Bildungswesens im Kanton Uri. Nicht wenige der Lehrpersonen, die neu in den wohlverdienten Ruhestand treten, waren während 40 Jahren im Schuldienst tätig. Einzelne blieben während ihrer gesamten Berufskarriere dem Kanton Uri oder sogar ihrer Schulgemeinde treu. «Wer bis zur Pensionierung im Schuldienst steht, ist und war Lehrperson mit Feuer und Flamme», würdigte Regierungsrat Beat Jörg in seiner kurzen Ansprache die Arbeit der Lehrpersonen und dankte diesen für ihre Lebensleistung ganz herzlich. «Geniessen Sie die neue Zeit! Geniessen Sie den nächsten Lebensabschnitt!»