Dodo ist der neue Leuchtturmwärter auf dem Oberalppass

Uri Vom Hippie-Bus in den Leuchtturm: Dodo wacht jetzt auf dem Oberalppass Der Schweizer Reggaesänger und Musikproduzent Dodo wird Ehrenwärter 2022/23 des Leuchtturms Rheinquelle auf dem Urner Oberalppass.

Der Schweizer Reggaesänger Dodo wurde von der Stiftung Leuchtturm Rheinquelle zum Ehrenwärter ernannt. Bild: PD

«Wenn ihr mein altes Studio dem Erdboden gleichmacht, wird mein neues den Erdball umreisen. Ich bau mir mein Studio in einen Schiffscontainer und zieh mit ihm um die Welt», so verkündete es der Schweizer Musiker Dodo – doch die Pandemie hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber nur halb, denn anstatt in die Ferne ist er vorerst mit seinem Container in die Höhe gereist und so auch auf dem Urner Oberalppass gelandet. Nun hat ihn die Stiftung Leuchtturm Rheinquelle zum Leuchtturmwärter 2022/23 ernannt.

Seit 2016 ernennt die Stiftung Leuchtturm Rheinquelle jährlich aussergewöhnliche Persönlichkeiten aus dem Einzugsgebiet des Rheins zu Ehrenleuchtturmwärtern, heisst es in einer Mitteilung der Stiftung. Vorgänger von Dodo sind das niederländische Varieté-Duo «Mini & Maxi» (2016), der niederländisch-schweizerische Künstler Ted Scapa (2017), der Wasserbotschafter und Expeditionsschwimmer Ernst Bromeis (2018), die Fernsehpersönlichkeit Nik Hartmann (2019) und die Schweizer Mundartsängerin Sina (2020).

Auf dem Oberalppass steht der weltweit höchstgelegene Leuchtturm. Bild: PD

Amtseinführung kurz vor dem Start der Afrikareise

Dodo – unter anderem bekannt für seinen Song «Hippie-Bus» – wird am Donnerstag, 25. August, über den Mittag im Rahmen einer Medienkonferenz auf dem Oberalppass über seine geplante und im September 2022 beginnende Reise nach der Elfenbeinküste und Südafrika erzählen und ausführen, was es mit den beiden Flaschen Rheinquellen-Wasser an sich hat, die er selber im Tomasee abgefüllt hat. Anschliessend wird der Musiker offiziell in sein neues Ehrenamt eingeführt. Im März 2023 sei ebenfalls auf dem Oberalppass ein Familienanlass mit Dodo-Konzert und Berichterstattung über die erfolgte Afrikareise vorgesehen.

Der weltweit höchstgelegene Leuchtturm Rheinquelle markiert als leuchtendes Wahrzeichen symbolisch den Anfang des Rheins und soll als aktiver Botschafter der Regionen Surselva und Andermatt/Urserntal möglichst viele Menschen entlang des Rheins erreichen und berühren, heisst es in der Mitteilung weiter. Er ist ein Nachbau jenes Leuchtturms, der lange Jahre bei der Rheinmündung im niederländischen Hoek van Holland seinen Dienst versehen hat und heute im Maritiem Museum in Rotterdam steht.

Lebenslanger Zugang zum Turm

Die gemeinnützige Stiftung Leuchtturm Rheinquelle hat sich zum Ziel gesetzt, mit der Organisation von künstlerischen Aktivitäten und Anlässen die touristische Vermarktung und die Inszenierung der Rheinquelle zum Wohl der Region zu fördern. Spenden ab 100 Franken werden mit einer Leuchtturm-Schlüsselbox mit Bildbroschüre und Schlüssel verdankt. Der «Rote Leuchtturmschlüssel» ermöglicht jederzeit (im Winter eingeschränkt) den Zugang zum Leuchtturm auf dem Oberalppass, so die Stiftung Leuchtturm Rheinquelle. (RIN)

Weitere Infos gibt es unter: www.leuchtturm-rheinquelle.ch.