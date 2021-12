Uri Von «Gäste haben sich an 2G gewöhnt» bis «schon wegen 3G abgesagt» – die Weihnachtsbilanz der Urner Gastronomie In vielen Urner Restaurants blieben die Säle in der Weihnachtszeit leer, manchmal auch die Restaurants selber. Von einem erfolgreichen Start in den Winter spricht hingegen die Andermatt Swiss Alps Gruppe. Sandra Peter Jetzt kommentieren 30.12.2021, 05.00 Uhr

Im Hotel Alpina blieb der Saal in der zweiten Jahreshälfte beinahe ungenutzt. Bild: Carmen Epp (8. Januar 2019)

Der Saal des Hotels Alpina in Unterschächen blieb im Dezember weitgehend leer, wie bereits in den Monaten zuvor seit der Einführung der Zertifikatspflicht im September. «Firmenanlässe, Stubeten, Familienfeiern – bis auf eine Reservation wurden alle wieder abgesagt», erklärt Marianne Hess, Betriebsleiterin des Hotels Alpina und Vizepräsidentin von Gastro Uri. Die einzige Firmenfeier, die stattfand, zählte rund 60 statt wie geplant 100 Leute. «Viele hatten schon wegen 3G die Anlässe abgesagt. Wir leben zu einem grossen Teil von unserem Saal, wir verzeichneten massive Einbussen», so Hess. Den meisten Urner Restaurants sei es ähnlich ergangen.

Solange die Restaurantterrasse geöffnet bleiben konnte und der Klausenpass noch geöffnet war, habe wenigstens das Tagesgeschäft im Restaurant Alpina gut funktioniert, erklärt Hess. «Damit allein können wir aber nicht alle Angestellten beschäftigen.» Das Hotel und Restaurant musste für einen Teil der Angestellten für November, Dezember und auch Januar Kurzarbeit beantragen.

Marianne Hess, Vizepräsidentin Gastro Uri, Hotel Alpina Unterschächen. Bild: Georg Epp (2016)

Über die Weihnachtsfeiertage komplett zu schliessen, sei aber nicht in Frage gekommen. «Wir haben Stammgäste. Die sollen kommen dürfen, auch wenn nicht viel los ist», sagt Hess.

An Silvester gibt es im Hotel Alpina wie jedes Jahr ein spezielles Menu. Fixe Reservationen sind dafür bisher nur wenige eingegangen. «Eventuell kommen noch zehn Tourenfahrer hinzu, je nach Wetter», erklärt die Betriebsleiterin. In anderen Jahren begrüsste das Team des Hotels Alpina an Silvester jeweils rund 60 Gäste, manchmal sogar mehr.

Hess hofft, dass es im kommenden Jahr keinen erneuten Lockdown gibt. Mehr noch: «Die Regeln für ein klassisches Restaurant, in dem am Tisch gegessen wird, sollten wieder gelockert werden. Ein Restaurantbesuch sollte mit einem Test doch möglich sein. Wir halten uns an die Vorschriften und Schutzkonzepte.»

Andermatt Swiss Alps: «Terrasse stark genutzt»

In den Gastronomiebetrieben der Andermatt Swiss Alps Gruppe ist das Geschäft über die Weihnachtstage vor allem in der Berggastronomie, aber auch in den anderen Restaurants «im Grossen und Ganzen sehr gut gelaufen». Stefan Kern, Kommunikationsverantwortlicher der Gruppe, erklärt: «Im Vergleich zu den Vorjahren sind die Gäste zwar zurückhaltender und erscheinen etwas weniger zahlreich. Dank der guten Schnee- und Wetterverhältnisse wurden die Terrassen aber stark genutzt.» Kern sagt weiter: «Die Zertifikatskontrolle funktioniert, wir haben dafür zusätzliches Personal eingestellt.»

Stefan Kern, Medienverantwortlicher Andermatt Swiss Alps. Bild:

Kristina Gysi (14. Dezember 2020)

In den Hotels sei die aktuelle Wintersaison besser angelaufen als die beiden vorherigen. «Es gab zwar Absagen, vor allem aus dem Ausland, wegen Unsicherheiten bezüglich des Reisens oder der Regeln innerhalb der Schweiz», so Kern. Die Absagen hätten aber alle mit Gästen aus der Schweiz kompensiert werden können. «Für das ‹The Chedi Andermatt› etwa gibt es immer noch eine Warteliste.»

Die Silvesteranlässe und Dinner, sowohl auf dem Berg als auch im Tal, seien bereits fast vollständig ausgebucht. Verzichtet wird dabei auf Apéros, respektive statt im Stehen wird der Aperitif am Tisch serviert, damit der ganze Anlass im Sitzen unter 2G stattfinden kann.

Ein Blick in das Restaurant The Chedi Andermatt. Bild: PD

Die Andermatt Swiss Alps blickt optimistisch in den Januar. Der Kommunikationsverantwortliche betont: «Die 2G-Regel wird von den Gästen akzeptiert. Man weiss jetzt, wie es funktioniert, und immerhin kann alles durchgeführt werden.» Unsicherheiten gibt es dennoch. «Respekt haben wir vor allfälligen Personalknappheiten», sagt Kern. Denn bei einer Zunahme von Coronafällen sei es immer möglich, dass auch Personal davon betroffen sei.

