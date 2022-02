Die Sirenen in Uri heulten tadellos

Uri Sämtliche Sirenen heulten Der Sirenentest in Uri wurde bestanden. Auch wenn es zu Beginn nicht danach aussah. Matthias Piazza 02.02.2022, 17.43 Uhr

Sirenenanlage. Bild: Rahel Meier («Solothurner Zeitung»)

Wie immer am ersten Mittwoch im Februar heulten am Mittwoch in der ganzen Schweiz die Sirenen probehalber. «Es hat geklappt», bilanzierte Urs Mock vom Amt für Bevölkerungsschutz und Militär Uri. Das heisst, sämtliche 43 stationäre Sirenen heulten los. 43 lösten den allgemeinen Alarm aus, davon 25 Kombisirenen auch den Wasseralarm. Zudem testeten die Gemeinden auch erfolgreich ihre 18 mobilen Sirenen. Damit würden im Ernstfall jene Bürgerinnen und Bürger alarmiert werden, welche in Gebieten ausserhalb der Reichweite stationärer Sirenen wohnen.

Trotzdem gibt's Wermutstropfen: An vier Sirenen wurde eine Störung am Schallgeber gemeldet. «Den Alarm hörte man aber trotzdem», sagte Urs Mock, Leiter des Amts für Bevölkerungsschutz und Militär, auf Anfrage. Bei einer Sirene in Schattdorf habe das System zudem fälschlicherweise den erfolgreich ausgelösten Alarm nicht zurückgemeldet. In den nächsten Tagen gehe man den Fehlern nach.