Kanton Uri: Feuerverbot wegen anhaltender Trockenheit erlassen

Uri Waldbrandgefahr: Weshalb gerade der Frühling anfällig ist dafür Seit Donnerstag gilt im ganzen Kanton Uri ein Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe sowie ein generelles Feuerwerksverbot. Dass dieses bereits im Frühjahr erlassen wird, ist nicht ungewöhnlich. Kristina Gysi 24.03.2022, 13.20 Uhr

Feuermachen im Wald oder in Waldesnähe ist derzeit verboten. Symbolbild: Arno Balzarini/KEYSTONE

Mit Einzug des Frühlings, der wärmeren Temperaturen und zunehmender Trockenheit ist in Uri die Gefahr eines Wald- oder Flurbrands gestiegen. Um diese zu verringern, gilt seit Donnerstag im ganzen Kanton ein Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe sowie ein generelles Feuerwerksverbot. Die Gefahr wird derzeit auf Stufe 4 von 5 und somit als «grosse Gefahr» eingeordnet. So kann das Entfachen eines Feuers im Wald oder innerhalb von 50 Metern in Waldesnähe fortan gebüsst werden. Auch ist die Nutzung eingerichteter Feuerstellen sowie eigener Holz- oder Kohlegrills in den genannten Gebieten untersagt.

Verdorrtes Laub ist feueranfällig

Dass bereits im März ein solches Verbot erlassen wird, ist laut Beat Annen, Vorsteher des Amts für Forst und Jagd, nicht ungewöhnlich. «Vor zwei Jahren hatten wir genau dieselbe Situation, denn gerade im Frühling ist die Anfälligkeit für einen Waldbrand gross.» Entgegen der Erwartung, dass diese vor allem im Hochsommer bei heissen Temperaturen akut ist, seien die trockenen Verhältnisse im Frühjahr entscheidend. «Die Vegetation ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgebrochen, weshalb das Laub und die Gräser in den Wäldern verdorrt sind», erklärt Annen. Das Material sei deswegen feueranfälliger. Hinzu komme der Wind, der die Flammen unter Umständen weiterverbreiten könne.

Beat Annen, Vorsteher des Amts für Forst und Jagd. Bild: PD

Die derzeit geltende Gefahrenstufe 4 von 5 wird anhand verschiedener Faktoren festgelegt. So spielt laut Annen einerseits der Feuchtigkeitsgrad des Bodens eine Rolle: «Wir haben verschiedene Messstationen im Kanton Uri, die punktuell die Trockenheit im Boden ermitteln.» Weiter seien die Wetter- und Föhnlage zu berücksichtigen. «Mindestens so wichtig ist aber die Beurteilung durch die Förster», sagt Annen. Da sich diese jeden Tag im Wald befinden, wissen sie etwa über die Trockenheit des Laubs und der Gräser genauestens Bescheid und können so beurteilen, wie feueranfällig diese sind.

Drei Giesskannen Wasser auf einen Quadratmeter Boden

Doch wie viel Niederschlag bräuchte es, damit die Brandgefahr nicht mehr akut wäre? Laut Annen reicht hier ein Tag Nieselregen nicht: «Das wäre ein Tropfen auf den heissen Stein.» 30 Millimeter Niederschlag seien mindestens nötig, damit sich an der Situation markant etwas ändern würde. «Um sich das genauer vorstellen zu können, müsste man also etwa drei Giesskannen Wasser über einem Quadratmeter Boden ausschütten.» Oder es müsste zwei bis drei Tage lang ordentlich regnen. Die Situation werde durch die Sicherheitsdirektion in Zusammenarbeit mit den Förstern laufend neu beurteilt, so Annen.

Das gilt bei einem Feuerverbot Das Feuerverbot wurde von der Sicherheitsdirektion des Kantons Uri nach Rücksprache mit den Einwohnergemeinden erlassen. Folgendes gilt es hierbei zu beachten: Es ist verboten, im Wald und in Waldesnähe (50 Meter Abstand) Feuer zu entfachen. Das Verbot gilt auch für eingerichtete Feuerstellen sowie für mitgebrachte Holz- oder Kohlegrills.

Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist verboten.

Das Entfachen von Höhenfeuern ist verboten.

Das Steigenlassen von Heissluftballonen oder «Himmelslaternen» ist verboten.

Es ist verboten, brennende Zigaretten, andere Raucherwaren oder Streichhölzer wegzuwerfen.